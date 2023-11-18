https://sputniknews.com.tr/20231118/vladimir-putin-2014e-kadar-ukrayna-ile-catisma-dusuncesi-aklima-bile-gelmezdi-1077524526.html

Vladimir Putin: 2014'e kadar Ukrayna ile çatışma düşüncesi aklıma bile gelmezdi

Vladimir Putin: 2014'e kadar Ukrayna ile çatışma düşüncesi aklıma bile gelmezdi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Kültür Forumu Genel Kurulu'nda Devlet Başkanı Putin Avrupa ve Ukrayna ile ilgili konularda birtakım... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T10:07+0300

2023-11-18T10:07+0300

2023-11-18T10:07+0300

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Petersburg Uluslararası Kültür Forumu genel kurulunda konuşan Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa ile işbirliğini durdurmadığını ve durdurmayacağını söyledi.Vladimir Putin açıklamalarında şu sözlere yer verdi:Rusya'nın, ulusal kimliklerini kaybeden ve Kuzey Amerika'ya bağımlı hale gelen Avrupalı elitlerle ilişkilerinde zorluklar yaşadığını kaydeden Putin, bugün Avrupa'da yaşananların biri General de Gaulle, diğeri Mareşal Petain tarafından temsil edilen iki hattın savaştığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın tarihini anımsattığını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:Vladimir Putin konuşmasında Avrupa ile ilişkileri değerlendirdiği kısmı sonlandırırken 'pencere esiyorsa üşütmemek için' kapatılabileceğini söylemekten de kaçınmadı.Putin: BM ve UNESCO'dan çekilmemize gerek yokPutin, Rusya'nın UNESCO ve Birleşmiş Milletler'den çekilmesine gerek görmediğini söyledi.Rusya'nın UNESCO ve BM'den çekilmesi fikri hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buna gerek görmediğini, Rusya Federasyonu'nun iyi bağlantıları ve projeleri olduğunu, Rusya Federasyonu'nun bu örgütlerin kurucularından biri olduğunu söyledi.Putin açıklamalarında şu sözlere yer verdi:Devlet Başkanı ayrıca BM ve uluslararası örgütlerin dünyada meydana gelen değişikliklere uyum sağlaması gerektiğini de belirtti.Putin: Kuzey Amerika'ya bağımlı hale gelmiş Avrupalı elitlerle zor zamanlar geçiriyoruzRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı elitlerin ulusal kimlik duygularını kaybettiklerini ve Kuzey Amerika'ya bağımlı hale geldiklerini söyledi.St Petersburg Uluslararası Kültür Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, "Avrupa ile değil ama ulusal kimlik duygusunu yitirmiş ve Kuzey Amerika'ya bağımlı hale gelmiş Avrupalı elitlerle zor zamanlar geçiriyoruz" dedi.Putin, bu durumun Avrupalı elitlerin, halklarının onları ne için seçtiğini fark etmelerini engellediğini de sözlerine ekledi. Rus lider sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Avrupa'nın trajedisi budur."Putin, Rusya-Çin ilişkilerini değerlendirdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin, yüksek güven düzeyi de dahil olmak üzere hiçbir zaman bu kadar yüksek ve kaliteli olmadığını söyledi.Putin açıklamasında, "Devletlerimizin tarihinde ilişkilerimiz hiç bu kadar yüksek bir seviyeye ve kaliteye ulaşmamıştı. Devletlerimiz arasında gelişen güven düzeyini kastediyorum" dedi.'Fransa BRICS'e başvurmak isterse bunu değerlendiririz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'nın BRICS'e dahil olma olasılığı hakkında da konuşarak, ülkenin bunu istemesi halinde dikkate alınacak bir başvuru yapması gerektiğini söyledi. Putin açıklamasında, "Fransa'nın BRICS'e katılımına gelince, eğer Fransa isterse, başvuru yapabilir. Bilhassa daha önce de söylediğim gibi Rusya önümüzdeki yıl BRICS'e başkanlık edeceği için bunu değerlendiririz" cümlelelerine yer verdi.'2014'e kadar Ukrayna ile çatışma düşüncesi aklıma bile gelmezdi'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılından önce Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma yaşanabileceğinin pek çok insanın olduğu gibi kendisinin de aklına gelmediğini açıkladı.Petersburg Kültür Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, "Birçok insan yetişkin, bilgili, yetenekli, elbette işleriyle meşguller ve elbette birçoğu, tıpkı benim gibi, 2014'ten önce Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir çatışma olabileceği aklıma gelemezdi" dedi.Putin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html

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rusya, vladimir putin, avrupa birliği, brics, ukrayna, ukrayna krizi, çin, birleşmiş milletler (bm), unesco