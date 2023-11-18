https://sputniknews.com.tr/20231118/thynin-bugun-ve-yarin-istanbul-kalkis-varisli-bircok-sefer-iptal-edildi--1077530429.html
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı birçok sefer iptal edildi
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı birçok sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T14:56+0300
2023-11-18T14:56+0300
2023-11-18T14:56+0300
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türk hava yolları (thy)
hava
hava durumu
hava muhalefeti
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Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamalara göre, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti birçok uçuş iptal edildi. Buna göre, İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 sefer yapılamayacak. Yolcular uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından kontrol edebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
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thy, türk hava yolları (thy), hava, hava durumu, hava muhalefeti
thy, türk hava yolları (thy), hava, hava durumu, hava muhalefeti
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı birçok sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamalara göre, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti birçok uçuş iptal edildi.
Buna göre, İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 sefer yapılamayacak. Yolcular uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından kontrol edebilecek.