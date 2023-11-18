https://sputniknews.com.tr/20231118/sabiha-gokcen-havalimanindan-iptal-edilen-ucuslarla-ilgili-aciklama-1077537694.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T20:22+0300

2023-11-18T20:22+0300

2023-11-18T20:23+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

uçuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0c/1052672404_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_3c0bcb7b8282de4b2c1c97daf715988a.jpg

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabiha gökçen havalimanı'nda durum ne? sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar iptal mi? sabiha gökçen havalimanı çalışıyor mu?