Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 'AYM'den rahatsızlık belki 10 sene önce bir şey ifade ediyordu'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sinema dünyasında zombi teması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Sporda öne çıkan başlıklar
15:30
4 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
15:39
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Biden yönetimi, dış politikada ABD’nin en beceriksiz yönetimlerinden birisi oldu’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
18:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
19:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
07:18
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
5 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
07:53
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
08:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
08:51
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
09:07
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
09:25
1 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
09:44
3 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
10:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
11:30
1 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
12:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
12:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
16:17
2 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
16:27
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
16:35
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
16:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
17:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
17:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
19:24
2 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
19:44
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:39
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
21:20
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
21:28
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
22:19
1 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231118/sabiha-gokcen-havalimanindan-iptal-edilen-ucuslarla-ilgili-aciklama-1077537694.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T20:22+0300
2023-11-18T20:23+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0c/1052672404_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_3c0bcb7b8282de4b2c1c97daf715988a.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0c/1052672404_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_20991860d164b14f79e0d67dc2dfa756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sabiha gökçen havalimanı'nda durum ne? sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar iptal mi? sabiha gökçen havalimanı çalışıyor mu?
sabiha gökçen havalimanı'nda durum ne? sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar iptal mi? sabiha gökçen havalimanı çalışıyor mu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama

20:22 18.11.2023 (güncellendi: 20:23 18.11.2023)
© DHASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
© DHA
Abone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
Düzce - sağanak - yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
YAŞAM
Meteoroloji uzmanı, son durumu değerlendirdi: Türkiye genelinde hava nasıl olacak?
17:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала