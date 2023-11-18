https://sputniknews.com.tr/20231118/sabiha-gokcen-havalimanindan-iptal-edilen-ucuslarla-ilgili-aciklama-1077537694.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T20:22+0300
2023-11-18T20:22+0300
2023-11-18T20:23+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
uçuş
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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sabiha gökçen havalimanı'nda durum ne? sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar iptal mi? sabiha gökçen havalimanı çalışıyor mu?
sabiha gökçen havalimanı'nda durum ne? sabiha gökçen havalimanı'nda uçuşlar iptal mi? sabiha gökçen havalimanı çalışıyor mu?
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
20:22 18.11.2023 (güncellendi: 20:23 18.11.2023)
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.