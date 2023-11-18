https://sputniknews.com.tr/20231118/rusyanin-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisinda-iki-kisi-yaralandi-1077537998.html

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında iki kişi yaralandı

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında iki kişi yaralandı

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Gorkovskiy kasabasına kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda iki kişinin şarapnel yaraları aldığı... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T20:42+0300

2023-11-18T20:42+0300

2023-11-18T20:42+0300

türkiye

rusya

belgorod

insansız araç

insansız hava aracı (iha)

insansız hava aracı

saldırı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Grayvoron ilçesinin Gorkovskiy kasabasında bir iletişim altyapı tesisi kamikaze İHA saldırısına uğradı. Patlama sonucu iki kişi yaralandı. İki erkek bacaklarına şarapnel yarası aldı” diye yazdı.Gladkov, yaralıların şehir hastanesine kaldırıldığını ve gereken tüm tıbbi yardımı aldıklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html

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rusya, belgorod, insansız araç, insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı, saldırı