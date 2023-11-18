https://sputniknews.com.tr/20231118/rusyanin-belgorod-bolgesinde-iha-saldirisinda-iki-kisi-yaralandi-1077537998.html
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında iki kişi yaralandı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında iki kişi yaralandı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Gorkovskiy kasabasına kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda iki kişinin şarapnel yaraları aldığı... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T20:42+0300
2023-11-18T20:42+0300
2023-11-18T20:42+0300
türkiye
rusya
belgorod
insansız araç
insansız hava aracı (iha)
insansız hava aracı
saldırı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Grayvoron ilçesinin Gorkovskiy kasabasında bir iletişim altyapı tesisi kamikaze İHA saldırısına uğradı. Patlama sonucu iki kişi yaralandı. İki erkek bacaklarına şarapnel yarası aldı” diye yazdı.Gladkov, yaralıların şehir hastanesine kaldırıldığını ve gereken tüm tıbbi yardımı aldıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html
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rusya, belgorod, insansız araç, insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı, saldırı
rusya, belgorod, insansız araç, insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı, saldırı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde İHA saldırısında iki kişi yaralandı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Gorkovskiy kasabasına kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda iki kişinin şarapnel yaraları aldığı belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov
, Telegram
paylaşımında, “Grayvoron ilçesinin Gorkovskiy kasabasında bir iletişim altyapı tesisi kamikaze İHA saldırısına uğradı. Patlama sonucu iki kişi yaralandı. İki erkek bacaklarına şarapnel yarası aldı” diye yazdı.
Gladkov, yaralıların şehir hastanesine kaldırıldığını ve gereken tüm tıbbi yardımı aldıklarını kaydetti.