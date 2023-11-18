https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-ve-pakistan-disisleri-bakan-yardimcilari-terorle-mucadele-konusunu-gorustu-1077526202.html

Rusya ve Pakistan dışişleri bakan yardımcıları terörle mücadele konusunu görüştü

Rusya ve Pakistan dışişleri bakan yardımcıları terörle mücadele konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı ile terörle mücadele konusunu görüştü. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:07+0300

2023-11-18T11:07+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Pakistanlı mevkidaşı Sayed Haydar Şah ile Pakistan’ın başkenti İslamabad'da terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “16 Kasım'da İslamabad'da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayed Haydar Şah eşbaşkanlığında, her iki devletin yetkili departmanlarının temsilcilerinin katılımıyla, uluslararası terörizm ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadele konularının ele alındığı Rus-Pakistan Çalışma Grubunun 10. toplantısı gerçekleştirildi” denildi.Verşinin'in Pakistan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Jilani ile de bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulanarak, görüşmede Afganistan, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-rusya-ile-pakistan-arasindaki-ortaklik-dostanedir-1076445250.html

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