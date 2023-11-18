https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-ve-pakistan-disisleri-bakan-yardimcilari-terorle-mucadele-konusunu-gorustu-1077526202.html
Rusya ve Pakistan dışişleri bakan yardımcıları terörle mücadele konusunu görüştü
Rusya ve Pakistan dışişleri bakan yardımcıları terörle mücadele konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı ile terörle mücadele konusunu görüştü. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T11:07+0300
2023-11-18T11:07+0300
2023-11-18T11:08+0300
dünya
rusya
pakistan
sergey verşinin
jalil abbas jilani
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Pakistanlı mevkidaşı Sayed Haydar Şah ile Pakistan’ın başkenti İslamabad'da terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “16 Kasım'da İslamabad'da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayed Haydar Şah eşbaşkanlığında, her iki devletin yetkili departmanlarının temsilcilerinin katılımıyla, uluslararası terörizm ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadele konularının ele alındığı Rus-Pakistan Çalışma Grubunun 10. toplantısı gerçekleştirildi” denildi.Verşinin'in Pakistan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Jilani ile de bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulanarak, görüşmede Afganistan, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-rusya-ile-pakistan-arasindaki-ortaklik-dostanedir-1076445250.html
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rusya, pakistan, sergey verşinin, jalil abbas jilani
rusya, pakistan, sergey verşinin, jalil abbas jilani
Rusya ve Pakistan dışişleri bakan yardımcıları terörle mücadele konusunu görüştü
11:07 18.11.2023 (güncellendi: 11:08 18.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı ile terörle mücadele konusunu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Pakistanlı mevkidaşı Sayed Haydar Şah ile Pakistan’ın başkenti İslamabad'da terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konularını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “16 Kasım'da İslamabad'da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayed Haydar Şah eşbaşkanlığında, her iki devletin yetkili departmanlarının temsilcilerinin katılımıyla, uluslararası terörizm ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadele konularının ele alındığı Rus-Pakistan Çalışma Grubunun 10. toplantısı gerçekleştirildi” denildi.
Verşinin'in Pakistan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Jilani ile de bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulanarak, görüşmede Afganistan, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydedildi.