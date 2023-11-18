https://sputniknews.com.tr/20231118/macaristan-basbakani-orban-brukselin-mevcut-politikasi-abnin-dagilmasina-yol-acacak--1077538200.html

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’in mevcut politikasının Avrupa Birliği’nin “tabutuna çivi çatığını” ve radikal değişiklikler yapılmazsa birliğin... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T20:53+0300

2023-11-18T20:53+0300

2023-11-18T20:53+0300

viktor orban

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, liderliğindeki Fidesz partisinin 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir kongrede konuştu.Orban “Brüksel’in Avrupa modeline hayır dememiz gerektiğine derinden inanıyorum, çünkü bu model dayanıklı değil ya da Macar tarzı söylersek bir geleceği yok. Bugün Brüksel’in Avrupa’yı yok ettiğine ve yıkıma sürüklediğine inanıyorum. Her gün AB’nin tabutuna giderek daha fazla çivi çakılıyor. Böyle devam ederse AB’ye veda edebiliriz” dedi.Brüksel’in bu politikasını sürdürmesi halinde AB’nin yıkılacağını söyleyen Macar lider, “Bunu önlememiz gerekiyor. AB’nin birlik halinde kalması bizim çıkarımıza. Büyük zorluklarla toplananın bozulmadan kalmasına izin verelim. AB’yi terk etmemek, değiştirmek gerekiyor. Bu da Brüksel’de radikal değişikliklerin yapılması halinde mümkün olur. Değişim olmadan son gelir” ifadesini kullandı.Brükselli bürokratların insanların beyinlerini yıkamasına, göçmen istilalarına, cinsiyet propagandasına, askeri hayaletlere, Ukrayna'nın hazırlıksız AB üyeliğine ve giderek komünist ve hatta Jakoben belirtiler gösteren yeşil ideolojiye karşı olduklarını kaydeden Orban, “Brüksel'in egemenliğimizi baltalama girişimlerine, Soros imparatorluğunun Brüksel ve Washington'dan eş zamanlı saldırılarına karşı kendimizi koruyoruz” dedi.Orban’ın sözlerine göre, Macaristan yeşil enerjiye ‘evet’, yeşil ideolojiye de ‘hayır’ diyor.

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viktor orban