https://sputniknews.com.tr/20231118/iyi-parti-genel-baskani-aksener-ispat-edildigi-takdirde-politikayi-tumden-birakacagim-1077537131.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oğlumun, gelinimin, dört kız, iki erkek yeğenimin, kocamın, fabrikası, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T20:04+0300

2023-11-18T20:04+0300

2023-11-18T20:04+0300

meral akşener

türkiye

iyi parti

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

istanbul

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Partisinin İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuşan Akşener, 6 yıl önce çok zor bir siyasi yolculuğa çıktıklarını söyledi.Yapmaya çalıştıkları şeyleri hatırlamak için başlangıç noktalarını hatırlamak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Biz hakikaten demokrasiye, bu ülkeyi yönetmeye talip, içi daralan, nefes alamayan insanlarımızın nefes almasını sağlamak üzere yola çıkmış bir siyasi hareketiz. İnsanlarımızın kendisini ifade ettiği bir çerçevede, Anayasa'nın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, ona el sürmeden, saygı göstererek, vatanımızın birliğini, bütünlüğünü, milletimizin beraberliğini ve birbirine olan saygısını hedef edinerek bu ülkeyi refaha, feraha çıkarabileceğimize inancımızla bir yolculuğa çıktık ve İYİ Parti'yi kurduk" diye konuştu.Akşener, seçimden sonra Meclis'te grubu olan bir siyasi parti haline geldiklerini, Meclis'e giren partililerin muhteşem performans sergilediğini ifade ederek, buna herkesin imrenerek baktığını ama tüm bunlara rağmen partiden 8 milletvekilinin ayrıldığını dile getirdi.Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:Akşener, hukukun üstünlüğünü, adaletin tesisini sağlamak, vatandaşın, milletin gözünün içine bakabilmek için bu partiyi kurduklarını söyledi.'Hiçbir belediyeyle irtibatımız, iltisakımız yok'Kendisinin ve yakınlarının hiçbir belediyeyle irtibatı olmadığını da vurgulayan Akşener, "Oğlumun, gelinimin, dört kız, iki erkek yeğenimin, kocamın, fabrikası, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle bir irtibatı, iltisakı, işi gücü yoktur. İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/iyi-partide-bir-istifa-daha-1077481671.html

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meral akşener, iyi parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), istanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)