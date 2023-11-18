https://sputniknews.com.tr/20231118/kdkdan-para-puanlarin-banka-hesabina-odenebilecegi-tavsiyesi-1077539641.html

KDK'dan para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

KDK'dan para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan ya da kullanmasına engel durumları bulunanlara maaş promosyonu kapsamındaki para puanlarının hesap... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T22:04+0300

2023-11-18T22:04+0300

2023-11-18T22:04+0300

ekonomi

kamu denetçiliği kurumu

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

kredi kartı

kredi kartı limiti

para

zonguldak

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KDK'nın kararına göre, Zonguldak'ta sağlık kuruluşunda çalışan kişiye, kredi kartını kullanımına engel durumu gerekçe gösterilerek maaş promosyonunun parçası olan para puanı ödenmedi.Para puanının ödenmesi adına yaptığı girişimler sonuçsuz kalan kişi KDK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ilgililere ödemenin yapılmadığını tespit etti. KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.Para puanların, promosyon bedelinin bir parçası olduğu işaret edilen kararda, bunun Anayasa'da güvence altına alınan "mülkiyet hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Kararda şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230402/is-basvurusunda-verilen-kisisel-bilgiler-kdk-girisimiyle-internetten-kaldirildi--1069057752.html

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