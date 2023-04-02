https://sputniknews.com.tr/20230402/is-basvurusunda-verilen-kisisel-bilgiler-kdk-girisimiyle-internetten-kaldirildi--1069057752.html
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK girişimiyle internetten kaldırıldı
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK girişimiyle internetten kaldırıldı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iş başvurusunda verdiği kişisel bilgileri, başvuru yaptığı kurumun internet sitesinde yayımlanan kişinin başvurusunda, ilgili... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T11:14+0300
2023-04-02T11:14+0300
2023-04-02T11:14+0300
türkiye
kdk
internet
iş başvurusu
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KDK'dan yapılan açıklamaya göre, bir kurumun işe alım ilanına başvuru yapan kişi, başvuru sırasında verdiği kişisel bilgilerinin, kurumun internet sitesinde yayımlandığını fark etti. Geçen süreye rağmen adını internette arattığında bilgilerinin erişilebilir halde olması nedeniyle, vatandaşlık numarası, doğum tarihinin de aralarında bulunduğu kişisel bilgilerinin siteden kaldırılmasını talep eden kişi, sonuç alamaması üzerine KDK'ye başvurdu. İnternet dolandırıcılığının yaygınlaştığını belirten kişi, ileride güvenlik problemleri yaşamamak için bilgilerinin kaldırılmasını istedi. Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması adına ilgili kurumla temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucu başvurucunun bilgilerinin de arasında bulunduğu kurumun internet sitesinde yer alan bütün başvurulara ilişkin ilanlar kaldırıldı.
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kdk, internet, iş başvurusu
kdk, internet, iş başvurusu
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK girişimiyle internetten kaldırıldı
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iş başvurusunda verdiği kişisel bilgileri, başvuru yaptığı kurumun internet sitesinde yayımlanan kişinin başvurusunda, ilgili kurumla temasa geçerek kişisel veri içeren bilgilerin silinmesini sağladı.
KDK'dan yapılan açıklamaya göre, bir kurumun işe alım ilanına başvuru yapan kişi, başvuru sırasında verdiği kişisel bilgilerinin, kurumun internet sitesinde yayımlandığını fark etti.
Geçen süreye rağmen adını internette arattığında bilgilerinin erişilebilir halde olması nedeniyle, vatandaşlık numarası, doğum tarihinin de aralarında bulunduğu kişisel bilgilerinin siteden kaldırılmasını talep eden kişi, sonuç alamaması üzerine KDK'ye başvurdu.
İnternet dolandırıcılığının yaygınlaştığını belirten kişi, ileride güvenlik problemleri yaşamamak için bilgilerinin kaldırılmasını istedi.
Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması adına ilgili kurumla temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucu başvurucunun bilgilerinin de arasında bulunduğu kurumun internet sitesinde yer alan bütün başvurulara ilişkin ilanlar kaldırıldı.