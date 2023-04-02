https://sputniknews.com.tr/20230402/is-basvurusunda-verilen-kisisel-bilgiler-kdk-girisimiyle-internetten-kaldirildi--1069057752.html

İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK girişimiyle internetten kaldırıldı

İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK girişimiyle internetten kaldırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iş başvurusunda verdiği kişisel bilgileri, başvuru yaptığı kurumun internet sitesinde yayımlanan kişinin başvurusunda, ilgili... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T11:14+0300

2023-04-02T11:14+0300

2023-04-02T11:14+0300

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KDK'dan yapılan açıklamaya göre, bir kurumun işe alım ilanına başvuru yapan kişi, başvuru sırasında verdiği kişisel bilgilerinin, kurumun internet sitesinde yayımlandığını fark etti. Geçen süreye rağmen adını internette arattığında bilgilerinin erişilebilir halde olması nedeniyle, vatandaşlık numarası, doğum tarihinin de aralarında bulunduğu kişisel bilgilerinin siteden kaldırılmasını talep eden kişi, sonuç alamaması üzerine KDK'ye başvurdu. İnternet dolandırıcılığının yaygınlaştığını belirten kişi, ileride güvenlik problemleri yaşamamak için bilgilerinin kaldırılmasını istedi. Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması adına ilgili kurumla temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucu başvurucunun bilgilerinin de arasında bulunduğu kurumun internet sitesinde yer alan bütün başvurulara ilişkin ilanlar kaldırıldı.

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