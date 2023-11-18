https://sputniknews.com.tr/20231118/hava-muhalefeti-nedeniyle-budo-bugun-yapilacak-tum-seferleri-iptal-etti--1077521906.html

Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bugün yapılacak tüm seferleri iptal etti

Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bugün yapılacak tüm seferleri iptal etti

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri), bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T09:32+0300

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Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"

https://sputniknews.com.tr/20230118/marmarada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-budo-ido-ve-sehir-hatlarinin-bazi-seferleri-iptal-edildi-1065861271.html

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