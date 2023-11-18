https://sputniknews.com.tr/20231118/hava-muhalefeti-nedeniyle-budo-bugun-yapilacak-tum-seferleri-iptal-etti--1077521906.html
Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bugün yapılacak tüm seferleri iptal etti
Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bugün yapılacak tüm seferleri iptal etti
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri), bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T09:32+0300
2023-11-18T09:32+0300
2023-11-18T10:32+0300
türkiye
hava
hava muhalefeti
bursa
istanbul
gemi
feribot
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Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"
https://sputniknews.com.tr/20230118/marmarada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-budo-ido-ve-sehir-hatlarinin-bazi-seferleri-iptal-edildi-1065861271.html
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hava, hava muhalefeti, bursa, istanbul, gemi, feribot
hava, hava muhalefeti, bursa, istanbul, gemi, feribot
Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bugün yapılacak tüm seferleri iptal etti
09:32 18.11.2023 (güncellendi: 10:32 18.11.2023)
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri), bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"