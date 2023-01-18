https://sputniknews.com.tr/20230118/marmarada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-budo-ido-ve-sehir-hatlarinin-bazi-seferleri-iptal-edildi-1065861271.html

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T08:12+0300

2023-01-18T08:12+0300

2023-01-18T08:23+0300

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

lodos

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

ido

istanbul deniz otobüsleri (ido)

şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

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