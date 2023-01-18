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Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
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Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T08:12+0300
2023-01-18T08:23+0300
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
lodos
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
ido
istanbul deniz otobüsleri (ido)
şehir hatları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
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Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

08:12 18.01.2023 (güncellendi: 08:23 18.01.2023)
© AAİstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.
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