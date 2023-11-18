https://sputniknews.com.tr/20231118/ermenistan-azerbaycan-ordusunun-actigi-ates-sonucu-bir-askerimiz-yaralandi-1077535855.html
Ermenistan: Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerimiz yaralandı
Ermenistan: Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerimiz yaralandı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırda ateş açması sonucu 1 Ermeni askerinin yaralandığını iddia etti. Azerbaycan bu suçlamayı reddetti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T18:17+0300
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Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, 18 Kasım saat 9.50 (TSİ 8.50) sularında, Azerbaycan askerlerinin Paruyr Sevak köyü yakınında yer alan Ermeni mevziine yönelik açtığı ateş sonucu bir Ermeni askerinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır bölgede Ermeni mevzilerine ateş açıldığı yönündeki bilgiyi reddetti. Azerbaycan tarafının açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, 18 Kasım saat 09.50’de Azerbaycan ordu birliklerinin sınırda Ermenistan ordu mevzilerine ateş açtığı ve bunun sonucu bir askerin yaralandığı yönünde yaydığı bilgi tamamen yalan” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasinin-temel-ilkeleri-uzerinde-anlastilar-1077530293.html
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Ermenistan: Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerimiz yaralandı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırda ateş açması sonucu 1 Ermeni askerinin yaralandığını iddia etti. Azerbaycan bu suçlamayı reddetti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, 18 Kasım saat 9.50 (TSİ 8.50) sularında, Azerbaycan askerlerinin Paruyr Sevak köyü yakınında yer alan Ermeni mevziine yönelik açtığı ateş sonucu bir Ermeni askerinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır bölgede Ermeni mevzilerine ateş açıldığı yönündeki bilgiyi reddetti. Azerbaycan tarafının açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın, 18 Kasım saat 09.50’de Azerbaycan ordu birliklerinin sınırda Ermenistan ordu mevzilerine ateş açtığı ve bunun sonucu bir askerin yaralandığı yönünde yaydığı bilgi tamamen yalan” ifadesine yer verildi.