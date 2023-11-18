https://sputniknews.com.tr/20231118/epdkdan-dolandiricilik-uyarisi-1077525002.html

EPDK'dan dolandırıcılık uyarısı

EPDK'dan dolandırıcılık uyarısı

EPDK'dan 'kar ortaklığı modeline dayalı yenilebilir enerji konusunda dolandırıcılık uyarısı' 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T10:11+0300

2023-11-18T10:11+0300

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türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan 'kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme' iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşların dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerektiğine dikkat çektiEPDK tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatıldığı bildirildi.EPDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi; mevcut yasal mevzuatımız kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleler, EPDK tarafından yürütülen lisanslı elektrik üretimi başvuru süreçleri ve yine EPDK düzenlemeleri kapsamında kişilerin kendi tüketimlerini karşılamasını mümkün kılan lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamında devam ettiği hatırlatılarak, "Belirtilen bu metodlarda yatırım yapmak isteyen tüm kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra elektrik üretim faaliyetleri de ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir" denildi.Son günlerde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurgulanarak şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230818/epdk-toptan-satis-fiyatlarini-belirledi-1074735338.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık