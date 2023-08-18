https://sputniknews.com.tr/20230818/epdk-toptan-satis-fiyatlarini-belirledi-1074735338.html
EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi
EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T09:50+0300
2023-08-18T09:50+0300
2023-08-18T09:50+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
toptan fiyatlar
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EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları kilovatsaat başına 100,0000 kuruş, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışı ise kilovatsaat başına 110.0000 kuruş oldu.Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.EPDK, 1 Temmuz'da EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 100.0000 kuruş olarak belirlemişti. Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarının 100.0000 kuruş, genel aydınlatma kapsamında yapılan satışların ise 380.0000 kuruş olmasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/ihtiyac-icin-elektrik-uretimine-vize-1073955184.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), toptan fiyatlar
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), toptan fiyatlar
EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları kilovatsaat başına 100,0000 kuruş, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışı ise kilovatsaat başına 110.0000 kuruş oldu.
Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.
EPDK, 1 Temmuz'da EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 100.0000 kuruş olarak belirlemişti. Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarının 100.0000 kuruş, genel aydınlatma kapsamında yapılan satışların ise 380.0000 kuruş olmasına karar verilmişti.