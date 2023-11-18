https://sputniknews.com.tr/20231118/elektrikli-otomobillerde-otv-matrah-duzenlemesi-1077524353.html

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Kararı'yla, yüzde 10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T09:56+0300

2023-11-18T09:56+0300

2023-11-18T09:56+0300

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elektrikli otomobil

türkiye

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Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230303/elektrikli-otomobillerde-otv-matrah-duzenlemesi-1067746688.html

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