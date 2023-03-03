https://sputniknews.com.tr/20230303/elektrikli-otomobillerde-otv-matrah-duzenlemesi-1067746688.html
Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T08:59+0300
2023-03-03T08:59+0300
2023-03-03T08:59+0300
türkiye
elektrikli otomobil
özel tüketim vergisi (ötv)
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Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sadece elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.
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elektrikli otomobil, özel tüketim vergisi (ötv)
elektrikli otomobil, özel tüketim vergisi (ötv)
Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
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Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sadece elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.
Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.
Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.