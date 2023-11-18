https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-issizlikle-mucadele-ve-istihdam-aciklamasi-1077521036.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atılırken, istihdamın arttığını ve işsizlik oranının gerilemeye devam ettiğini... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T00:57+0300

2023-11-18T00:57+0300

2023-11-18T00:57+0300

ekonomi

cumhurbaşkanı

cevdet yılmaz

enflasyon

istihdam

dünya kamu istihdam kurumları birliği (wapes)

istihdam

işsizlik

işsizlik

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde, Türkiye ekonomisi istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, genç istihdam da dahil olmak üzere istihdamın arttığını ve işsizlik oranlarının gerilemeye devam ettiğini kaydetti.Bu yılın temmuz-eylülü kapsayan 3. çeyreğinde, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bine yükseldiğini bildiren Yılmaz, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesine indi. Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html

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cumhurbaşkanı, cevdet yılmaz, enflasyon, istihdam, dünya kamu istihdam kurumları birliği (wapes), istihdam, işsizlik, işsizlik