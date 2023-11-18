Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3) ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sol 2) da eşlik etti.