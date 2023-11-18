https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-sultan-2-abdulhamid-han-turbesini-ziyaret-etti-1077535278.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T17:51+0300
2023-11-18T17:51+0300
2023-11-18T17:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sultan 2. abdülhamid han
numan kurtulmuş
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Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Genel Kurulu'ndaki konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-milli-turk-talebe-birligi-62-genel-kurulunda-konusuyor--1077531205.html
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recep tayyip erdoğan, sultan 2. abdülhamid han , numan kurtulmuş
recep tayyip erdoğan, sultan 2. abdülhamid han , numan kurtulmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.
Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Genel Kurulu'ndaki konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.