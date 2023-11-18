https://sputniknews.com.tr/20231118/cekyanin-moskova-maslahatguzari-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1077532591.html
Çekya’nın Moskova maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Çekya’nın Moskova maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Moskova Maslahatgüzarı Jiri Çistetski'yi, Rusya’nın yurtdışındaki devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T17:04+0300
2023-11-18T17:04+0300
2023-11-18T17:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım günü, Çek Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı J. Çistetski, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Diplomata, Çekya Hükümeti’nin 15 Kasım’da Goszagransobstvennost federal devlet üniter işletmesini Çekya’nın ulusal yaptırım listesine dahil etmesi, işletmenin Çekya topraklarındaki varlıklarını dondurması ve federal gayri menkulleri yönetme ve kullanmasını yasaklaması nedeniyle kararlı protesto bildirildi ” ifadesine yer verildi.Rusya’nın, kendi meşru çıkarlarını koruma amacıyla tüm yollara başvuracağı kaydedilen açıklamada, Çekya’nın Rusya’daki varlıklarına yönelik adımların atılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/cekya-hukumeti-rusya-devletine-ait-varliklarin-dondurulmasina-onay-verdi-1077434372.html
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rusya, çekya, rus dışişleri, protesto, moskova, maslahatgüzar
rusya, çekya, rus dışişleri, protesto, moskova, maslahatgüzar
Çekya’nın Moskova maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Moskova Maslahatgüzarı Jiri Çistetski'yi, Rusya’nın yurtdışındaki devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Prag tarafından yaptırım listesine dahil edilmesi nedeniyle protesto notasının verildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım günü, Çek Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı J. Çistetski, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Diplomata, Çekya Hükümeti’nin 15 Kasım’da Goszagransobstvennost federal devlet üniter işletmesini Çekya’nın ulusal yaptırım listesine dahil etmesi, işletmenin Çekya topraklarındaki varlıklarını dondurması ve federal gayri menkulleri yönetme ve kullanmasını yasaklaması nedeniyle kararlı protesto bildirildi ” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın, kendi meşru çıkarlarını koruma amacıyla tüm yollara başvuracağı kaydedilen açıklamada, Çekya’nın Rusya’daki varlıklarına yönelik adımların atılacağı belirtildi.