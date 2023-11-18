https://sputniknews.com.tr/20231118/apec-zirvesinin-sonuc-bildirgesinde-ukrayna-ve-israilden-bahsedilmedi-1077525367.html
APEC Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna ve İsrail’den bahsedilmedi
APEC Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna ve İsrail’den bahsedilmedi
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde heyet başkanlarının sonuç bildirgesinde geçen yıldan farklı olarak Ukrayna’dan bahsedilmedi. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T10:24+0300
2023-11-18T10:24+0300
2023-11-18T10:24+0300
dünya
aleksey overçuk
apec
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
apec zirvesi
israil
israil-filistin
ukrayna
ukrayna krizi
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Adını San Francisco Boğazı'ndan alan ve ‘herkes için dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı’ amaçlayan 2023 APEC Liderleri Altın Kapı Deklarasyonu'nda Filistin-İsrail çatışmasından da hiç söz edilmedi.Rus heyeti başkanı Aleksey Overçuk, San Francisco'daki toplantının sonuç bildirgesinin Moskova'nın tutumunu dikkate aldığını ve siyasi temalar içermediğini belirtti.Heyetlerden birinden bir kaynak Sputnik’e, ABD'nin “APEC'in Müslüman üyelerinden gelen ciddi baskı" nedeniyle deklarasyondaki siyasi açıklamalara yer vermediğini söyledi.ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi' 17 Kasım'da sona erdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un temsil ettiği Rusya da dahil olmak üzere tüm forum katılımcıları tarafından heyet başkanları düzeyinde kabul edilen belge üzerinde anlaşmaya varıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-abdde-yapilan-apec-zirvesinde-ukrayna-meselesi-arka-planda-kaldi-1077496449.html
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aleksey overçuk, apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), apec zirvesi, israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi
aleksey overçuk, apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), apec zirvesi, israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi
APEC Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna ve İsrail’den bahsedilmedi
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde heyet başkanlarının sonuç bildirgesinde geçen yıldan farklı olarak Ukrayna’dan bahsedilmedi.
Adını San Francisco Boğazı'ndan alan ve ‘herkes için dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı’ amaçlayan 2023 APEC Liderleri Altın Kapı Deklarasyonu'nda Filistin-İsrail çatışmasından da hiç söz edilmedi.
Rus heyeti başkanı Aleksey Overçuk, San Francisco'daki toplantının sonuç bildirgesinin Moskova'nın tutumunu dikkate aldığını ve siyasi temalar içermediğini belirtti.
Heyetlerden birinden bir kaynak Sputnik’e, ABD'nin “APEC'in Müslüman üyelerinden gelen ciddi baskı" nedeniyle deklarasyondaki siyasi açıklamalara yer vermediğini söyledi.
ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi' 17 Kasım'da sona erdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un temsil ettiği Rusya da dahil olmak üzere tüm forum katılımcıları tarafından heyet başkanları düzeyinde kabul edilen belge üzerinde anlaşmaya varıldı.