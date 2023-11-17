https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-abdde-yapilan-apec-zirvesinde-ukrayna-meselesi-arka-planda-kaldi-1077496449.html

Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı

Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Ukrayna... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T14:06+0300

2023-11-17T14:06+0300

2023-11-17T14:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

aleksey overçuk

apec

san fransisco

gazze

gazze şeridi

apec zirvesi

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

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İsrail-Filistin çatışmasından önce önemini yitirmeye başladığına dair emareler sıklaşan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle birlikte büyük oranda gündemdeki yerini kaybeden düşen Ukrayna'daki çatışmalar, APEC Zirvesi'nde de liderlerin ilgi odağında yer almadı.Rus basınına APEC Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Overçuk, sadece birkaç liderin konuşmasında Ukrayna'yı anımsattığına dikkat çekerek genel olarak Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını ifade etti.Overçuk, Ukrayna'yla ilgili daha çok duygusal açıklamaların yapıldığını anlattı.11 Kasım tarihinde Moscone Kültür Merkezi'nde başlayan APEC Zirvesi, bugün sona erecek. Rusya, zirveye Overçuk başkanlığındaki heyetle katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html

ukrayna

san fransisco

gazze

gazze şeridi

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ukrayna, aleksey overçuk, apec, san fransisco, gazze, gazze şeridi, apec zirvesi, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)