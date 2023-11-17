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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-abdde-yapilan-apec-zirvesinde-ukrayna-meselesi-arka-planda-kaldi-1077496449.html
Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı
Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Ukrayna... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:06+0300
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gazze şeridi
apec zirvesi
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
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İsrail-Filistin çatışmasından önce önemini yitirmeye başladığına dair emareler sıklaşan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle birlikte büyük oranda gündemdeki yerini kaybeden düşen Ukrayna'daki çatışmalar, APEC Zirvesi'nde de liderlerin ilgi odağında yer almadı.Rus basınına APEC Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Overçuk, sadece birkaç liderin konuşmasında Ukrayna'yı anımsattığına dikkat çekerek genel olarak Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını ifade etti.Overçuk, Ukrayna'yla ilgili daha çok duygusal açıklamaların yapıldığını anlattı.11 Kasım tarihinde Moscone Kültür Merkezi'nde başlayan APEC Zirvesi, bugün sona erecek. Rusya, zirveye Overçuk başkanlığındaki heyetle katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html
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ukrayna, aleksey overçuk, apec, san fransisco, gazze, gazze şeridi, apec zirvesi, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
ukrayna, aleksey overçuk, apec, san fransisco, gazze, gazze şeridi, apec zirvesi, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı

14:06 17.11.2023
© İHAZelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti
Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© İHA
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasından önce önemini yitirmeye başladığına dair emareler sıklaşan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle birlikte büyük oranda gündemdeki yerini kaybeden düşen Ukrayna'daki çatışmalar, APEC Zirvesi'nde de liderlerin ilgi odağında yer almadı.
Rus basınına APEC Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Overçuk, sadece birkaç liderin konuşmasında Ukrayna'yı anımsattığına dikkat çekerek genel olarak Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını ifade etti.
Overçuk, Ukrayna'yla ilgili daha çok duygusal açıklamaların yapıldığını anlattı.
11 Kasım tarihinde Moscone Kültür Merkezi'nde başlayan APEC Zirvesi, bugün sona erecek. Rusya, zirveye Overçuk başkanlığındaki heyetle katıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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