https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-abdde-yapilan-apec-zirvesinde-ukrayna-meselesi-arka-planda-kaldi-1077496449.html
Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı
Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Ukrayna... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:06+0300
2023-11-17T14:06+0300
2023-11-17T14:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aleksey overçuk
apec
san fransisco
gazze
gazze şeridi
apec zirvesi
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_047cec4f3d346ea87ea88491ea3e4d71.jpg
İsrail-Filistin çatışmasından önce önemini yitirmeye başladığına dair emareler sıklaşan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle birlikte büyük oranda gündemdeki yerini kaybeden düşen Ukrayna'daki çatışmalar, APEC Zirvesi'nde de liderlerin ilgi odağında yer almadı.Rus basınına APEC Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Overçuk, sadece birkaç liderin konuşmasında Ukrayna'yı anımsattığına dikkat çekerek genel olarak Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını ifade etti.Overçuk, Ukrayna'yla ilgili daha çok duygusal açıklamaların yapıldığını anlattı.11 Kasım tarihinde Moscone Kültür Merkezi'nde başlayan APEC Zirvesi, bugün sona erecek. Rusya, zirveye Overçuk başkanlığındaki heyetle katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html
ukrayna
san fransisco
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_441f7ff72134d4609261f52844a65fdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, aleksey overçuk, apec, san fransisco, gazze, gazze şeridi, apec zirvesi, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
ukrayna, aleksey overçuk, apec, san fransisco, gazze, gazze şeridi, apec zirvesi, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
Rusya: ABD'de yapılan APEC Zirvesi'nde Ukrayna meselesi arka planda kaldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasından önce önemini yitirmeye başladığına dair emareler sıklaşan ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle birlikte büyük oranda gündemdeki yerini kaybeden düşen Ukrayna'daki çatışmalar, APEC Zirvesi'nde de liderlerin ilgi odağında yer almadı.
Rus basınına APEC Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Overçuk, sadece birkaç liderin konuşmasında Ukrayna'yı anımsattığına dikkat çekerek genel olarak Ukrayna meselesinin arka planda kaldığını ifade etti.
Overçuk, Ukrayna'yla ilgili daha çok duygusal açıklamaların yapıldığını anlattı.
11 Kasım tarihinde Moscone Kültür Merkezi'nde başlayan APEC Zirvesi, bugün sona erecek. Rusya, zirveye Overçuk başkanlığındaki heyetle katıldı.