https://sputniknews.com.tr/20231118/ani-pismanlik-arkadasini-once-silahla-vurdu-sonra-hastaneye-yetistirdi-1077526543.html
Ani pişmanlık: Arkadaşını önce silahla vurdu, sonra hastaneye yetiştirdi
Ani pişmanlık: Arkadaşını önce silahla vurdu, sonra hastaneye yetiştirdi
Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu başından silahla vurduğu arkadaşını ağır yaralayan ve daha sonra pişman olup onu hastaneye getiren şüpheli... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T11:18+0300
2023-11-18T11:18+0300
2023-11-18T11:23+0300
türkiye
arkadaş
silah
türkiye
yaralama
kasten yaralama
pişman
pişmanlık
denizli
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Denizli’de, dün gece saatlerinde B.S., adlı kişi arkadaşı H.S. tarafından hastaneye kafasından vurulmuş halde 35 AYF 999 plakalı araçla getirildi. Ağır yaralanan B.S.’nin tedavisi hızlı şekilde başlarken H.S.’ de ekiplerce gözaltına alındı. Verdiği ilk ifadede ne olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.S., yapılan inceleme sonrasında polislerin konuyu anladığını fark ederek arkadaşı B.S.’yi kendisinin tartışma sonucu silahla vurduğunu itiraf etti.Şüpheli H.S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken ağır yaralanan B.S.’nin de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye getirilen otomobil ise güvenlik ve inceleme amaçlı otoparka çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/kuyumcuyu-soymak-istedi-kacarken-kendini-vurdu-1077374680.html
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arkadaş, silah, türkiye, yaralama, kasten yaralama, pişman, pişmanlık, denizli
arkadaş, silah, türkiye, yaralama, kasten yaralama, pişman, pişmanlık, denizli
Ani pişmanlık: Arkadaşını önce silahla vurdu, sonra hastaneye yetiştirdi
11:18 18.11.2023 (güncellendi: 11:23 18.11.2023)
Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu başından silahla vurduğu arkadaşını ağır yaralayan ve daha sonra pişman olup onu hastaneye getiren şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de, dün gece saatlerinde B.S., adlı kişi arkadaşı H.S. tarafından hastaneye kafasından vurulmuş halde 35 AYF 999 plakalı araçla getirildi.
Ağır yaralanan B.S.’nin tedavisi hızlı şekilde başlarken H.S.’ de ekiplerce gözaltına alındı. Verdiği ilk ifadede ne olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.S., yapılan inceleme sonrasında polislerin konuyu anladığını fark ederek arkadaşı B.S.’yi kendisinin tartışma sonucu silahla vurduğunu itiraf etti.
Şüpheli H.S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken ağır yaralanan B.S.’nin de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye getirilen otomobil ise güvenlik ve inceleme amaçlı otoparka çekildi.