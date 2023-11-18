https://sputniknews.com.tr/20231118/ani-pismanlik-arkadasini-once-silahla-vurdu-sonra-hastaneye-yetistirdi-1077526543.html

Ani pişmanlık: Arkadaşını önce silahla vurdu, sonra hastaneye yetiştirdi

Ani pişmanlık: Arkadaşını önce silahla vurdu, sonra hastaneye yetiştirdi

Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu başından silahla vurduğu arkadaşını ağır yaralayan ve daha sonra pişman olup onu hastaneye getiren şüpheli... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:18+0300

2023-11-18T11:18+0300

2023-11-18T11:23+0300

türkiye

arkadaş

silah

türkiye

yaralama

kasten yaralama

pişman

pişmanlık

denizli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076051591_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8e54d526a0bf9447b3ba49aea194c50c.jpg

Denizli’de, dün gece saatlerinde B.S., adlı kişi arkadaşı H.S. tarafından hastaneye kafasından vurulmuş halde 35 AYF 999 plakalı araçla getirildi. Ağır yaralanan B.S.’nin tedavisi hızlı şekilde başlarken H.S.’ de ekiplerce gözaltına alındı. Verdiği ilk ifadede ne olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.S., yapılan inceleme sonrasında polislerin konuyu anladığını fark ederek arkadaşı B.S.’yi kendisinin tartışma sonucu silahla vurduğunu itiraf etti.Şüpheli H.S.’nin emniyetteki işlemleri sürerken ağır yaralanan B.S.’nin de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye getirilen otomobil ise güvenlik ve inceleme amaçlı otoparka çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20231114/kuyumcuyu-soymak-istedi-kacarken-kendini-vurdu-1077374680.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arkadaş, silah, türkiye, yaralama, kasten yaralama, pişman, pişmanlık, denizli