https://sputniknews.com.tr/20231114/kuyumcuyu-soymak-istedi-kacarken-kendini-vurdu-1077374680.html

Kuyumcuyu soymak istedi: Kaçarken kendini vurdu

Kuyumcuyu soymak istedi: Kaçarken kendini vurdu

Adana’da bir kişi tabancayla girdiği kuyumcuyu soymak istedi. Ancak şüphelinin kaçarken kendini vurduğu güvenlik kamerası tarafından fark edildi. Soygunu yapan... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda iddiaya göre, iki şüpheli birlikte kuyumcu soymaya karar verdi.Silahlı şüpheli motosikletten inerek kuyumcuya girdi. Ardından tabancıyı kuyumcuya doğrultup poşet uzattı ve “Poşeti doldur, yoksa öldürürüm” diyerek iş yeri sahibini tehdit etti.İş yeri sahibi poşete bir miktar altın koyduktan sonra şüpheli kaçtı.

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çukurova

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Kuyumcuyu soymak istedi, kaçarken kendini vurdu Kuyumcuyu soymak istedi, kaçarken kendini vurdu 2023-11-14T10:50+0300 true PT0M50S

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video, adana, çukurova, kuyumcu, soygun, видео