https://sputniknews.com.tr/20231114/kuyumcuyu-soymak-istedi-kacarken-kendini-vurdu-1077374680.html
Kuyumcuyu soymak istedi: Kaçarken kendini vurdu
Kuyumcuyu soymak istedi: Kaçarken kendini vurdu
Adana’da bir kişi tabancayla girdiği kuyumcuyu soymak istedi. Ancak şüphelinin kaçarken kendini vurduğu güvenlik kamerası tarafından fark edildi. Soygunu yapan... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:50+0300
2023-11-14T10:50+0300
2023-11-14T10:50+0300
yaşam
video
adana
çukurova
kuyumcu
soygun
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda iddiaya göre, iki şüpheli birlikte kuyumcu soymaya karar verdi.Silahlı şüpheli motosikletten inerek kuyumcuya girdi. Ardından tabancıyı kuyumcuya doğrultup poşet uzattı ve “Poşeti doldur, yoksa öldürürüm” diyerek iş yeri sahibini tehdit etti.İş yeri sahibi poşete bir miktar altın koyduktan sonra şüpheli kaçtı.
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Kuyumcuyu soymak istedi, kaçarken kendini vurdu
Kuyumcuyu soymak istedi, kaçarken kendini vurdu
2023-11-14T10:50+0300
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video, adana, çukurova, kuyumcu, soygun, видео
video, adana, çukurova, kuyumcu, soygun, видео
Kuyumcuyu soymak istedi: Kaçarken kendini vurdu
Adana’da bir kişi tabancayla girdiği kuyumcuyu soymak istedi. Ancak şüphelinin kaçarken kendini vurduğu güvenlik kamerası tarafından fark edildi. Soygunu yapan ve ona yardım ettiği öne sürülen kişi yakalanıp tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda iddiaya göre, iki şüpheli birlikte kuyumcu soymaya karar verdi.
Silahlı şüpheli motosikletten inerek kuyumcuya girdi. Ardından tabancıyı kuyumcuya doğrultup poşet uzattı ve “Poşeti doldur, yoksa öldürürüm” diyerek iş yeri sahibini tehdit etti.
İş yeri sahibi poşete bir miktar altın koyduktan sonra şüpheli kaçtı.