https://sputniknews.com.tr/20231118/afrinde-bombali-saldiri-15-yarali-1077537349.html
Afrin'de bombalı saldırı: 15 yaralı
Afrin'de bombalı saldırı: 15 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T19:36+0300
2023-11-18T19:36+0300
2023-11-18T19:51+0300
dünya
afrin
suriye
saldırı
silahlı saldırı
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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı.İlçe merkezinde, bir yük TIR'ının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/istiklal-bombacisi-sorusturma-asamasindaki-ifadesini-degistirdi-1073630200.html
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afrin, suriye, saldırı, silahlı saldırı
afrin, suriye, saldırı, silahlı saldırı
Afrin'de bombalı saldırı: 15 yaralı
19:36 18.11.2023 (güncellendi: 19:51 18.11.2023)
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde, bir yük TIR'ının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.
İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.