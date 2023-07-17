https://sputniknews.com.tr/20230717/istiklal-bombacisi-sorusturma-asamasindaki-ifadesini-degistirdi-1073630200.html
İstiklal bombacısı Albashır, soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştirdi
İstiklal bombacısı Albashır, soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştirdi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili davada soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T18:09+0300
2023-07-17T18:09+0300
2023-07-17T18:11+0300
türkiye
istiklal caddesi
terör saldırısı
mahkeme
ifade
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede ilk kez savunmasını yaptı.Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi.Albashır ilk ifadesinde, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/mit-taksim-saldirisinin-planlayicisini-suriyede-etkisiz-hale-getirdi-1067450180.html
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istiklal caddesi, terör saldırısı, mahkeme, ifade
istiklal caddesi, terör saldırısı, mahkeme, ifade
İstiklal bombacısı Albashır, soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştirdi
18:09 17.07.2023 (güncellendi: 18:11 17.07.2023) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili davada soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede ilk kez savunmasını yaptı.
Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi.
Albashır ilk ifadesinde, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlatmıştı.