https://sputniknews.com.tr/20231118/afaddan-72-il-icin-meteorolojik-uyari-1077538956.html

AFAD’dan 72 il için meteorolojik uyarı

AFAD’dan 72 il için meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T21:14+0300

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türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sağanak

sağanak yağış

fırtına

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AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.Turuncu uyarı verilen iller şöyle: Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sağanak, sağanak yağış, fırtına