https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-profesor-mearsheimer-ukraynanin-toprak-kaybini-kabul-etmesi-gerekiyor-1077532381.html
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerekiyor
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerekiyor
ABD’li profesör John Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini ifade etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T16:54+0300
2023-11-18T16:54+0300
2023-11-18T16:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kırım
rusya
harkov
odessa
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_8de1f53e206f5296ac878e2203b49a00.jpg
ABD’li profesör John Mearsheimer, Lex Fridman YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'nın çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini söyledi.Mearsheimer, “Ukrayna'nın, Kırım dahil olmak üzere Rusya’ya bağlanan dört bölgenin Rusya'nın kontrolünde kalacağı gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Rusya bu bölgeleri vermez" dedi.Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi durumunda Harkov ve Odessa dahil yeni toprakları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, Kiev'in tarafsızlığa ve blok dışı statüye bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-2-neptun-fuzesini-dusurdu-1077531819.html
ukrayna
rusya
harkov
odessa
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076846869_66:0:958:669_1920x0_80_0_0_e5d0930d5d6865701a633367b0208f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, rusya, harkov, odessa, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, rusya, harkov, odessa, kiev
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerekiyor
ABD’li profesör John Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini ifade etti.
ABD’li profesör John Mearsheimer, Lex Fridman YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'nın çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Mearsheimer, “Ukrayna'nın, Kırım dahil olmak üzere Rusya’ya bağlanan dört bölgenin Rusya'nın kontrolünde kalacağı gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Rusya bu bölgeleri vermez" dedi.
Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi durumunda Harkov ve Odessa dahil yeni toprakları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, Kiev'in tarafsızlığa ve blok dışı statüye bağlı kalması gerektiğini vurguladı.