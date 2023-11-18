https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-profesor-mearsheimer-ukraynanin-toprak-kaybini-kabul-etmesi-gerekiyor-1077532381.html

ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerekiyor

ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etmesi gerekiyor

ABD’li profesör John Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini ifade etti. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T16:54+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kırım

rusya

harkov

odessa

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ABD’li profesör John Mearsheimer, Lex Fridman YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'nın çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için toprak kaybını kabul etmesi gerektiğini söyledi.Mearsheimer, “Ukrayna'nın, Kırım dahil olmak üzere Rusya’ya bağlanan dört bölgenin Rusya'nın kontrolünde kalacağı gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Rusya bu bölgeleri vermez" dedi.Mearsheimer, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi durumunda Harkov ve Odessa dahil yeni toprakları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunarak, Kiev'in tarafsızlığa ve blok dışı statüye bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

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