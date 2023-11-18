https://sputniknews.com.tr/20231118/abd-japonyaya-400-adet-tomahawk-satacak-1077527070.html

ABD, Japonya'ya 400 adet Tomahawk satacak

ABD, Japonya'ya 400 adet Tomahawk satacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Japonya’nın 400 adet Tomahawk seyir füzesi satın alma talebine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:40+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon bünyesindeki özel bir devlet kurumu, ABD'nin Japonya'ya 2.35 milyar dolar değerinde 400 Tomahawk seyir füzesi ve ilgili ekipman satmayı kabul ettiğini açıkladı. Tokyo ile yapılan anlaşmalarda 14 füze kontrol sisteminin transferinin yanı sıra personelin eğitimi, yedek parça ve bakım sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.Bildiride “Önerilen bu satış, Hint-Pasifik bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin gücü olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Satış, büyüyen tehditleri etkisiz hale getirebilecek önemli mesafe aralığına sahip, uzun menzilli, geleneksel karadan karaya füze sağlayarak Japonya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracak. Japonya bu maddeleri silahlı kuvvetlerine katmakta zorluk çekmeyecektir. Bu teçhizatın ve desteğin önerilen satışı bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.ABD'li yetkililer anlaşmanın bölgedeki 'temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini' söylerken belgelere göre, satışların 'ABD savunma sisteminin savaşa hazır olma durumunu olumsuz etkilemeyeceği' vurgulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından izin verildiği ve satışın onaylanması için Kongre’ye iletildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-guney-kore-ve-japonya-kuzey-koreye-karsi-siber-tehditlerde-isbirligi-karari-aldi--1077112841.html

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