https://sputniknews.com.tr/20231117/uzmanindan-uyuz-uyarisi-gece-artan-kasintiya-dikkat-1077489830.html

Uzmanından uyuz uyarısı: 'Gece artan kaşıntıya dikkat'

Uzmanından uyuz uyarısı: 'Gece artan kaşıntıya dikkat'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Şahin, son dönemlerde dermatolojiye gelenlerin yüzde 20'sini uyuz... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T11:37+0300

2023-11-17T11:37+0300

2023-11-17T11:37+0300

yaşam

uyuz

kaşınma

dermatoloji

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Şahin, özellikle kış mevsimlerinde vakalarda artışların gözlendiğini bildirdi. Salgın döneminde ve deprem sonrası toplu yaşama alanlarında uyuz vakalarında artış gözlemlendiğini söyleyen Şahin, "Yurt ve askeri alanlardan hastalarımız geliyor. Oran verecek olursak 2014 yılında haftada bir civarında uyuz görürken şu anda baktığımız hastaların yüzde 20 civarı uyuz vakalarından oluşuyor." dedi.'Gece uykudan uyandıran kaşıntınız var mı?'Uyuz olduğundan şüphelendikleri hastaların hepsinde hemen tedaviye başladıklarını bildiren Şahin, "Özellikle gece artan kaşıntı ve evde başka birinde daha kaşıntı olması bizim için en fazla uyuzu düşündüren sebepler. Hastalara sorduğumuz iki soru var, gece uykudan uyandıran kaşıntınız var mı, evde başka birisi de kaşınıyor mu? Sonrasında muayenemizde bizim için önemli olan şey uyuz hastalığının tutunduğu yerler. El parmak araları, göbek çevremiz, bileklerimiz, göğüs çevremiz, genital bölgesi, ayak çevresi en çok tutulan alanlar olmakta uyuz açısından. Buraları dikkatli bir şekilde muayene ediyoruz, görebilirsek uyuz akarlarını görmeye çalışıyoruz. Gözle görülmeyecek akarları ise vücuttan kazıntı alarak mikroskopta inceliyoruz." dedi.Uyuz hastalığında yakın temasta bulunan herkesin tedavi görmesi şartEğer evde birden fazla kişide kaşıntı varsa en yakın dermatoloji uzmanına zaman kaybetmeden gidilmesi gerektiğini hatırlatan Şahin, şunları belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20231107/uyuz-vakalarinda-rekor-dikkat-edilmesi-gereken-tehlikeler-neler-1077133333.html

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uyuz, kaşınma, dermatoloji