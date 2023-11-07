https://sputniknews.com.tr/20231107/uyuz-vakalarinda-rekor-dikkat-edilmesi-gereken-tehlikeler-neler-1077133333.html
Uyuz vakalarında rekor: Dikkat edilmesi gereken tehlikeler neler?
Uyuz vakalarında rekor: Dikkat edilmesi gereken tehlikeler neler?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İncilay Yıldızhan, uyuzun mağazalarda denenen kıyafetlerden... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T07:59+0300
2023-11-07T07:59+0300
2023-11-07T08:00+0300
yaşam
uyuz
hasta
ağır hasta
hasta sayısı
bulaşıcı hastalık
bulaşıcı
tehlike
rekor
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Türk Dermatoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nca Antalya'da düzenlenen 31'inci Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde, şu an polikliniğe gelen hasta sayısının 40 olarak ele alındığında, bunun en az 4'ünün uyuz vakası olduğu açıklanmıştı.Son dönemde artan vakalarla ilgili açıklamada bulunan, uyuzun insandan insana bulaşan paraziter bir deri hastalığı olduğunu belirten Yıldızhan, "Uyuzun bulaşması için en az 15-20 dakikalık temaslar gerekli. Parazit cansız yüzeylerde 72 saat yaşayabiliyor. Mağazalarda denenen kıyafetlerden uyuz bulaşabilir. Alışveriş merkezlerinde, tekstil mağazalarında denenen kıyafetler nedeniyle bulaşın daha yüksek olduğu düşünülmekte. Uyuz rahatsızlığı olanla aynı evi paylaşan kişilerde hastalığın görülme ihtimali var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/uzmani-acikladi-uyuz-hastaligi-nasil-gecer-1076606833.html
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uyuz hastalığı, uyuz nasıl bulaşır, uyuz salgını, uyuz belirtileri, uyuz belirtileri nelerdir
uyuz hastalığı, uyuz nasıl bulaşır, uyuz salgını, uyuz belirtileri, uyuz belirtileri nelerdir
Uyuz vakalarında rekor: Dikkat edilmesi gereken tehlikeler neler?
07:59 07.11.2023 (güncellendi: 08:00 07.11.2023) Abone ol
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İncilay Yıldızhan, uyuzun mağazalarda denenen kıyafetlerden bulaşabileceğine dikkat çekti.
Türk Dermatoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nca Antalya'da düzenlenen 31'inci Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde, şu an polikliniğe gelen hasta sayısının 40 olarak ele alındığında, bunun en az 4'ünün uyuz vakası olduğu açıklanmıştı.
Son dönemde artan vakalarla ilgili açıklamada bulunan, uyuzun insandan insana bulaşan paraziter bir deri hastalığı olduğunu belirten Yıldızhan, "Uyuzun bulaşması için en az 15-20 dakikalık temaslar gerekli. Parazit cansız yüzeylerde 72 saat yaşayabiliyor. Mağazalarda denenen kıyafetlerden uyuz bulaşabilir. Alışveriş merkezlerinde, tekstil mağazalarında denenen kıyafetler nedeniyle bulaşın daha yüksek olduğu düşünülmekte. Uyuz rahatsızlığı olanla aynı evi paylaşan kişilerde hastalığın görülme ihtimali var" dedi.