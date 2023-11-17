https://sputniknews.com.tr/20231117/uzman-ogretmen-ve-basogretmen-unvanlari-yazili-sinavi-pazar-gunu-cevrim-ici-yapilacak-1077508329.html

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım'da yapılacak. MEB... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:20+0300

2023-11-17T18:20+0300

2023-11-17T18:20+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

türkiye

sınav

sınav soruları

öğretmen

çevrimiçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023'te saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231019/milli-egitim-bakanligi-tarafindan-ek-ogretmen-atamasi-yapildi-1076531624.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, sınav, sınav soruları, öğretmen, çevrimiçi