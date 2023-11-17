https://sputniknews.com.tr/20231117/uzman-ogretmen-ve-basogretmen-unvanlari-yazili-sinavi-pazar-gunu-cevrim-ici-yapilacak-1077508329.html
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım'da yapılacak. MEB... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:20+0300
2023-11-17T18:20+0300
2023-11-17T18:20+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
sınav
sınav soruları
öğretmen
çevrimiçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023'te saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231019/milli-egitim-bakanligi-tarafindan-ek-ogretmen-atamasi-yapildi-1076531624.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c5cd05c7844baab38df903fca5e4a210.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, sınav, sınav soruları, öğretmen, çevrimiçi
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, sınav, sınav soruları, öğretmen, çevrimiçi
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım'da yapılacak. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik sınavına girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.
Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.
Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023'te saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.
Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.