https://sputniknews.com.tr/20231019/milli-egitim-bakanligi-tarafindan-ek-ogretmen-atamasi-yapildi-1076531624.html
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ek öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ek öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T19:51+0300
2023-10-19T19:51+0300
2023-10-19T19:52+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
atama
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/erdogan-acikladi-ogretmenlerin-ek-ders-ucretinde-artis-1075495625.html
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ek öğretmen ataması yapıldı mı, ek öğretmen atama sonuçları, öğretmen atama sonuçları nereden açıklandı
ek öğretmen ataması yapıldı mı, ek öğretmen atama sonuçları, öğretmen atama sonuçları nereden açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ek öğretmen ataması yapıldı
19:51 19.10.2023 (güncellendi: 19:52 19.10.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'nca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.
Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.