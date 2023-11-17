https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyede-en-cok-kullanilan-sifreler-belli-oldu-1077493402.html

Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu

2023 yılının en kolay bulunabilir şifreleri için liste açıklandı. Listede yer alan ve '12345' ile başlayan şifreler ise bir kez daha kolaya kaçıldığını ispat... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

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2023 yılının en çok kullanılan ve en tahmin edillebilen şifreleri açıklandı.NordPass tarafından yayınlanan listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı. Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.En çok kullanılan şifreler şöyle:Güçlü şifre nasıl olmalı?

https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html

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en çok kullanılan şifreler belli oldu,en çok kullanılan şifreler,şifre nasıl oluşturulur,şifre belirleme,güçlü şifre nasıl oluşturulur