https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyede-en-cok-kullanilan-sifreler-belli-oldu-1077493402.html
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu
2023 yılının en kolay bulunabilir şifreleri için liste açıklandı. Listede yer alan ve '12345' ile başlayan şifreler ise bir kez daha kolaya kaçıldığını ispat... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T12:31+0300
2023-11-17T12:31+0300
2023-11-17T12:31+0300
yaşam
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2023 yılının en çok kullanılan ve en tahmin edillebilen şifreleri açıklandı.NordPass tarafından yayınlanan listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı. Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.En çok kullanılan şifreler şöyle:Güçlü şifre nasıl olmalı?
https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html
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en çok kullanılan şifreler belli oldu,en çok kullanılan şifreler,şifre nasıl oluşturulur,şifre belirleme,güçlü şifre nasıl oluşturulur
en çok kullanılan şifreler belli oldu,en çok kullanılan şifreler,şifre nasıl oluşturulur,şifre belirleme,güçlü şifre nasıl oluşturulur
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu
2023 yılının en kolay bulunabilir şifreleri için liste açıklandı. Listede yer alan ve '12345' ile başlayan şifreler ise bir kez daha kolaya kaçıldığını ispat etti.
2023 yılının en çok kullanılan ve en tahmin edillebilen şifreleri açıklandı.
NordPass tarafından yayınlanan listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı.
Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.
En çok kullanılan şifreler şöyle:
Güçlü şifre nasıl olmalı?
1.
En az 8 karakter kullanılmalı.
2.
Şifre harf, rakam ve özel karakter içermeli.
3.
Küçük ve büyük harf kullanılmalı.
4.Şifrede
kişisel bilgi, sıklıkla kullanılan kelime, kolay tahmin edilebilir söz öbeği kullanılmamalı.
5.
Tüm hesaplar için ayrı ayrı şifreler belirlenmeli.