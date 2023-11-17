https://sputniknews.com.tr/20231117/spk-baskani-gonulden-yatirimcilara-izinsiz-sermaye-piyasasi-islemi-uyarisi-1077510106.html

SPK Başkanı Gönül'den yatırımcılara 'izinsiz sermaye piyasası işlemi' uyarısı

SPK Başkanı Gönül'den yatırımcılara 'izinsiz sermaye piyasası işlemi' uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını belirterek... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T19:05+0300

2023-11-17T19:05+0300

2023-11-17T19:16+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

sermaye

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katıldı.Konuşmasına sermaye piyasalarına ilişkin veriler paylaşarak başlayan Gönül, Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişimin dikkati çekici noktalarda olduğunu söyledi.Gönül, şu an Borsa'da işlem gören şirket sayısının 529, Borsa'nın toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 trilyon TL'ye ulaştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yeşil ve sürdürebilir borçlanma araçlarını geliştirmek için çalışıyoruz'SPK Başkanı Gönül, son zamanlarda geliştirmeye çalıştıkları ve geliştiğine şahit oldukları "Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları" ihraçlarını yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.Daha önce "Yeşil Borçlanma Aracı", "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı", "Yeşil Kira Sertifikası" ve "Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"nin yayımlandığını dile getiren Gönül, "Yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan 40'ın üzerinde yatırım fonu, emeklilik yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu bulunuyor. Ekim sonu itibarıyla ihraç tutarımız 4 milyar TL'yi geçti. Orta Vadeli Program'da yeşil dönüşüm konusunda önemli iradeler ortaya koyuldu, bunların gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.'Girişim Sermayesi Pazarı'ndaki ilk halka arzları kısa zamanda yapacağız'İbrahim Ömer Gönül, Girişim Sermayesi Pazarı hakkında da şu bilgileri paylaştı:Yakın zamanda ilk etabı tamamlanan Elektronik Başvuru Sistemi'nin de tam olarak yılbaşından sonra hayata geçeceğini dile getiren Gönül, burada süreçlerin hızlanmasının yanı sıra şeffaflık gibi unsurlara da önem verdiklerini vurguladı.Gönül, gayrimenkul alanında yapılan ve hayata geçirilen ürün ve projelere değinerek Gayrimenkul Proje Fonu hakkında bilgi verdi.Bu fonların, hem kendi mülkiyetlerindeki hem de sözleşme imzaladıkları farklı kişilere ait arsalar üzerinde projeler gerçekleştirebileceklerini anlatan Gönül, şu açıklamalarda bulundu:'Çok yakında Finansal Okuryazarlık Portalı'nı açacağız'SPK Başkanı Gönül, Sermaye Piyasaları Risk Merkezi'nde Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:Gönül, çok yakında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ile birlikte Finansal Okuryazarlık Portalı'nı açacaklarını belirterek, "Şu ana kadar 14 binin üzerinde üniversite öğrencisi SPK Eğitim Seminerlerine katıldı ve onlara eğitim verdik. Ayrıca bir Finans Akademi ve Sermaye Piyasası ve Finans Mesleki Anadolu Lisesi açılması için de bir hazırlığımız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile çalışıyoruz, gelecek eğitim-öğretim döneminde okulumuzu açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'131 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk'İbrahim Ömer Gönül, sektöre yetişmiş insan kaynağı sağlama noktasında işbirlikleri yaptıklarını ve bu alanda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.Son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını kaydeden Gönül, şu uyarılarda bulundu:'Türkiye'de yabancı yatırımcı payı artacak'SPK Başkanı Gönül, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi konusuna ilişkin soru üzerine, yabancı yatırımcılar açısından şirketlerdeki ortaklık kültürü ve şirketlerin davranışlarının önemli olduğunu vurguladı.Yabancı yatırımcıların bir yerde yatırım yapabilmek için yatırım ortamının yeterince iyileştirilmiş, kurallarının belli olmasını istediğini kaydeden Gönül, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20231005/spk-3-sirketin-halka-arzini-onayladi-1076073475.html

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye