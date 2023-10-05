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https://sputniknews.com.tr/20231005/spk-3-sirketin-halka-arzini-onayladi-1076073475.html
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:40+0300
2023-10-05T23:40+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
spk
halka arz
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SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4.30 liradan, Dofer Yapı'nın 17.11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25.29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı.Atlas Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Kare Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ve Perform Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin veren Kurul, Foneva Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.Kurul, Oyak Çimento Fabrikaları, Martı Otel İşletmeleri, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tureks Turizm Taşımacılık, Petkim Petrokimya Holding, Galata Wind Enerji, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret ve Aksa Enerji Üretim paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 gerçek kişiye 3 milyon 892 bin 770 lira, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirkete 872 bin 282 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye yasak getiren Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 6 Ekim itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/kredi-cekip-borsaya-girmeyin-spk-baskanindan-halka-arzda-tavan-beklentisi-icin-uyari-1076040639.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, halka arz
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, halka arz

SPK 3 şirketin halka arzını onayladı

23:40 05.10.2023
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4.30 liradan, Dofer Yapı'nın 17.11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25.29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.
Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı.
Atlas Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Kare Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ve Perform Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin veren Kurul, Foneva Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.
Kurul, Oyak Çimento Fabrikaları, Martı Otel İşletmeleri, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tureks Turizm Taşımacılık, Petkim Petrokimya Holding, Galata Wind Enerji, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret ve Aksa Enerji Üretim paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 gerçek kişiye 3 milyon 892 bin 770 lira, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirkete 872 bin 282 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye yasak getiren Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 6 Ekim itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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'Kredi çekip borsaya girmeyin': SPK Başkanı'ndan halka arzda 'tavan' beklentisi için uyarı
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