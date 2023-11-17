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https://sputniknews.com.tr/20231117/scholzdan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1077514384.html
Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T22:10+0300
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dünya
türkiye
almanya
nato
recep tayyip erdoğan
rusya
olaf scholz
avrupa birliği
avrupa birliği
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Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim" dedi.Dünyadaki birçok krizle uğraştıklarını belirten Scholz, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi konusunda Erdoğan ile mutabık olduklarını' söyledi.Scholz, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak İsveç'in NATO üyesi olacağına inandığını kaydetti.'Ülkemizdeki Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur'İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Scholz, Hamas'ı kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Bölgedeki gerilimde neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Bölgedeki çatışmanın yayılması konusunda endişe duyuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma hakkı vardır. Her hayatın eşit değere sahip olduğunu söylüyoruz. Gazze'deki halkın yaşadıkları bizi de üzüyor. Bu sene tekrar 160 milyon euro'luk yardım sağlıyoruz. İki devletli çözüm nihai hedef olmalıdır. İsrail'in varoluş hakkı olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur" değerlendirmesinde bulundu.Scholz, Almanya'daki Müslüman nüfusa dikkati çekerek, "Almanya'da 5 milyon Müslüman'ın burada bir yeri vardır, biz bunları inkar edenlere de karşıyız" dedi.'Kısmen görüş farklılığımızın olduğu doğrudur'Ortadoğu'da büyük gerilimler yaşandığını ve bölgede olup bitenlerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Kısmen görüş farklılığımızın olduğu doğrudur. Zor zamanlarda doğrudan konuşmak önemlidir" diye konuştu.Alman Başbakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda somut ilerleme meselesini de konuşacaklarını kaydederek, "İlişiklerde potansiyelimizin gerisinde kaldık, burada nasıl bir ilerleme sağlayacağız, ona bakacağız" ifadesini kullandı.Düzensiz göçün önemli olduğunu dile getiren Scholz, "Bunu sınırlandırmak istiyoruz. 2016'da iyi bir anlaşmaya varıldı. AB'de (bu anlaşmanın) iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için katkıda bulunmak istiyoruz, bu anlaşma karşılıklı yararımızadır" değerlendirmesini yaptı.Alman ve Türk halklarının birçok bakımdan yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Scholz, Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depreminde Almanya'dan yapılan yardımlarla bu ilişkinin ne kadar önemli olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.- İki devletli çözüm mesajıScholz, toplantının soru-cevap bölümünde, İsrail'in kendini savunma hakkına Almanya'nın verdiği desteği yineleyerek, "Sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.Gazze'ye insani yardımların girmesi için erken aşamada Almanya olarak adımlar attıklarının da altını çizen Scholz, Hamas'ı, "Gazze'yi rehin almakla" suçladı.Rehinelerin salıverilmesi ve Gazze'deki yabancı ülke vatandaşlarının bölgeden çıkabilmesi için Mısır, Katar ve Türkiye gibi ülkelerle görüşmelerin yapıldığını kaydeden Scholz, AB zirvesinde de bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı.Scholz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları yeniden yapamaz hale getirilmesi gerektiğini savunarak, iki devletli çözümün geleceğin perspektifi olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğin önemine yeniden işaret eden Scholz, "(Türkiye tarafından) Çok iyi bir aracılık yapıldı. Rusya'nın maalesef bu anlaşmadan çekilmesi çok üzücü" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1077513341.html
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türkiye, almanya, nato, recep tayyip erdoğan, rusya, olaf scholz, avrupa birliği, avrupa birliği

Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

22:10 17.11.2023
© AA / Halil SağırkayaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Halil Sağırkaya
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim" dedi.
Dünyadaki birçok krizle uğraştıklarını belirten Scholz, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi konusunda Erdoğan ile mutabık olduklarını' söyledi.
Scholz, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak İsveç'in NATO üyesi olacağına inandığını kaydetti.

'Ülkemizdeki Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur'

İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Scholz, Hamas'ı kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Bölgedeki gerilimde neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Bölgedeki çatışmanın yayılması konusunda endişe duyuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma hakkı vardır. Her hayatın eşit değere sahip olduğunu söylüyoruz. Gazze'deki halkın yaşadıkları bizi de üzüyor. Bu sene tekrar 160 milyon euro'luk yardım sağlıyoruz. İki devletli çözüm nihai hedef olmalıdır. İsrail'in varoluş hakkı olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
Scholz, Almanya'daki Müslüman nüfusa dikkati çekerek, "Almanya'da 5 milyon Müslüman'ın burada bir yeri vardır, biz bunları inkar edenlere de karşıyız" dedi.

'Kısmen görüş farklılığımızın olduğu doğrudur'

Ortadoğu'da büyük gerilimler yaşandığını ve bölgede olup bitenlerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Kısmen görüş farklılığımızın olduğu doğrudur. Zor zamanlarda doğrudan konuşmak önemlidir" diye konuştu.
Alman Başbakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda somut ilerleme meselesini de konuşacaklarını kaydederek, "İlişiklerde potansiyelimizin gerisinde kaldık, burada nasıl bir ilerleme sağlayacağız, ona bakacağız" ifadesini kullandı.
Düzensiz göçün önemli olduğunu dile getiren Scholz, "Bunu sınırlandırmak istiyoruz. 2016'da iyi bir anlaşmaya varıldı. AB'de (bu anlaşmanın) iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için katkıda bulunmak istiyoruz, bu anlaşma karşılıklı yararımızadır" değerlendirmesini yaptı.
Alman ve Türk halklarının birçok bakımdan yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Scholz, Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depreminde Almanya'dan yapılan yardımlarla bu ilişkinin ne kadar önemli olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.
- İki devletli çözüm mesajı
Scholz, toplantının soru-cevap bölümünde, İsrail'in kendini savunma hakkına Almanya'nın verdiği desteği yineleyerek, "Sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.
Gazze'ye insani yardımların girmesi için erken aşamada Almanya olarak adımlar attıklarının da altını çizen Scholz, Hamas'ı, "Gazze'yi rehin almakla" suçladı.
Rehinelerin salıverilmesi ve Gazze'deki yabancı ülke vatandaşlarının bölgeden çıkabilmesi için Mısır, Katar ve Türkiye gibi ülkelerle görüşmelerin yapıldığını kaydeden Scholz, AB zirvesinde de bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı.
Scholz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları yeniden yapamaz hale getirilmesi gerektiğini savunarak, iki devletli çözümün geleceğin perspektifi olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğin önemine yeniden işaret eden Scholz, "(Türkiye tarafından) Çok iyi bir aracılık yapıldı. Rusya'nın maalesef bu anlaşmadan çekilmesi çok üzücü" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu
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