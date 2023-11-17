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Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak
Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak
Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:39+0300
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Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiyle şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor. Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/antalyaya-gelen-rus-turist-sayisi-yuzde-32-artis-gosterdi-1075804395.html
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Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak

13:39 17.11.2023
© İHATuristlere davul zurna ve köçeklerle karşılama
Turistlere davul zurna ve köçeklerle karşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© İHA
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Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor.
Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiyle şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.
Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 32 artış gösterdi
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