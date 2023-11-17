https://sputniknews.com.tr/20231117/rusyadan-trabzona-20-gemi-seferi-yapilacak--1077497495.html
Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak
Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak
Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:39+0300
2023-11-17T13:39+0300
2023-11-17T13:39+0300
türkiye
rus turist
rus turistler
turist
yabancı turist
trabzon
kruvaziyer gemisi
kruvaziyer turizmi
alışveriş
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Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiyle şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor. Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/antalyaya-gelen-rus-turist-sayisi-yuzde-32-artis-gosterdi-1075804395.html
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rus turist, rus turistler, turist, yabancı turist, trabzon, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, alışveriş
rus turist, rus turistler, turist, yabancı turist, trabzon, kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi, alışveriş
Rusya'dan Trabzon'a 20 gemi seferi yapılacak
Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor.
Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiyle şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.
Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.