https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-cekyanin-rus-devlet-varliklarini-dondurmasi-karsiliksiz-kalmayacak-1077479205.html
Rusya: Çekya’nın Rus devlet varlıklarını dondurması karşılıksız kalmayacak
Rusya: Çekya’nın Rus devlet varlıklarını dondurması karşılıksız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Çekya hükümetinin, Rus devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketine yaptırım uygulama kararının... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T00:24+0300
2023-11-17T00:24+0300
2023-11-17T00:24+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
prag
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Prag’ın, Goszagransobstvennost federal devlet üniter işletmesini, bu işletmenin Çekya’daki varlık ve gayri menkullerinin dondurulmasını öngören sözde ulusal yaptırım listesine dahil etmesini, ülkemizle yüzleşme mecrasında ilerleme ısrarını doğrulayan yeni bir Rusya karşıtı adım olarak görüyoruz” ifadesi kullanıldı.“Rus devlet varlıklarının bulunduğu Çekya, bu adımın karşılıksız kalmayacağını anlamalı” diyen Zaharova, “Rusya, meşru çıkarlarını korumak için hukuk düzeyinde dahil gerekli tüm adımları atacak” diye ekledi.Prag’ın, Goszagransobstvennost şirketine karşı yaptırım uygulayan ilk ülke olma özelliğini bir başarı olarak sunduğuna dikkat çeken Zaharova, “Lakin bu tür yakışıksız meselelerde lider olmak şüpheli bir onur ve elbette bu kampanyayı başlatanlara karşı dönecek” diye kaydetti.Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, dün hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini duyurmuştu. Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-disisleri-abd-dunyada-catismalari-alevlendirerek-kayiplarini-telafi-ediyor-1077296285.html
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rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, prag
Rusya: Çekya’nın Rus devlet varlıklarını dondurması karşılıksız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Çekya hükümetinin, Rus devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketine yaptırım uygulama kararının karşılıksız kalmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Prag’ın, Goszagransobstvennost federal devlet üniter işletmesini, bu işletmenin Çekya’daki varlık ve gayri menkullerinin dondurulmasını öngören sözde ulusal yaptırım listesine dahil etmesini, ülkemizle yüzleşme mecrasında ilerleme ısrarını doğrulayan yeni bir Rusya karşıtı adım olarak görüyoruz” ifadesi kullanıldı.
“Rus devlet varlıklarının bulunduğu Çekya, bu adımın karşılıksız kalmayacağını anlamalı” diyen Zaharova, “Rusya, meşru çıkarlarını korumak için hukuk düzeyinde dahil gerekli tüm adımları atacak” diye ekledi.
Prag’ın, Goszagransobstvennost şirketine karşı yaptırım uygulayan ilk ülke olma özelliğini bir başarı olarak sunduğuna dikkat çeken Zaharova, “Lakin bu tür yakışıksız meselelerde lider olmak şüpheli bir onur ve elbette bu kampanyayı başlatanlara karşı dönecek” diye kaydetti.
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, dün hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini duyurmuştu. Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiği belirtilmişti.