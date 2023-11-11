https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-disisleri-abd-dunyada-catismalari-alevlendirerek-kayiplarini-telafi-ediyor-1077296285.html
Rusya Dışişleri: ABD, dünyada çatışmaları alevlendirerek kayıplarını telafi ediyor
Rusya Dışişleri: ABD, dünyada çatışmaları alevlendirerek kayıplarını telafi ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin yaptırımlarla kendi ekonomisinin büyümesini yavaşlattığını ve ekonomik kayıplarını dünyada... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T16:40+0300
2023-11-11T16:40+0300
2023-11-11T16:40+0300
dünya
mariya zaharova
rus
rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı
abd
abd
ngozi okonjo-iweala
dünya ticaret örgütü
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075581_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_a434e95fe977e50d2d7fc7a2c73fa20a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala’nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlar uygulayarak küresel ekonomiyi kısıtlamaya devam etmesi halinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5 oranında küçülebileceği yönündeki açıklamasını yorumladı.Zaharova, “ABD, kayıplarını dünya çapındaki askeri saldırganlıkla, çatışmaları kışkırtarak ve (zannettikleri gibi) kontrollü kaos stratejisi kullanarak telafi ediyor” ifadelerini kullandı.Moskova'nın defalarca dünya toplumunun dikkatini yaptırımların küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı rolüne çektiğini de ekleyen Zaharova, ayrıca Amerikalıların ‘ağır sanayi potansiyelindeki gerçek düşüş de dahil olmak üzere kendi ekonomik göstergelerinin büyümesini yavaşlattıklarını’ hatırlattı.Sözcü, ancak ABD'li politikacıların Amerikan ekonomisine yönelik olumsuz sonuçlardan pek te endişe duymadıklarını, ‘zira başlıca rakipleri olan Avrupalıların daha da fazla acı çektiklerini fakat mevcut koşullarda Washington'a itiraz edemediklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/zaharova-rusyanin-kuzey-kore-ile-askeri-isbirligi-yaptigi-suclamalari-temelsiz-1077292090.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077075581_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_67734875537a33895274b18dbbd4c3e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, rus, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd, abd, ngozi okonjo-iweala, dünya ticaret örgütü, ab, ukrayna krizi
mariya zaharova, rus, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd, abd, ngozi okonjo-iweala, dünya ticaret örgütü, ab, ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: ABD, dünyada çatışmaları alevlendirerek kayıplarını telafi ediyor
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin yaptırımlarla kendi ekonomisinin büyümesini yavaşlattığını ve ekonomik kayıplarını dünyada saldırganlıkla ve çatışmaları alevlendirerek telafi ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala’nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlar uygulayarak küresel ekonomiyi kısıtlamaya devam etmesi halinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5 oranında küçülebileceği yönündeki açıklamasını yorumladı.
Zaharova, “ABD, kayıplarını dünya çapındaki askeri saldırganlıkla, çatışmaları kışkırtarak ve (zannettikleri gibi) kontrollü kaos stratejisi kullanarak telafi ediyor” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın defalarca dünya toplumunun dikkatini yaptırımların küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı rolüne çektiğini de ekleyen Zaharova, ayrıca Amerikalıların ‘ağır sanayi potansiyelindeki gerçek düşüş de dahil olmak üzere kendi ekonomik göstergelerinin büyümesini yavaşlattıklarını’ hatırlattı.
Sözcü, ancak ABD'li politikacıların Amerikan ekonomisine yönelik olumsuz sonuçlardan pek te endişe duymadıklarını, ‘zira başlıca rakipleri olan Avrupalıların daha da fazla acı çektiklerini fakat mevcut koşullarda Washington'a itiraz edemediklerini vurguladı.