https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-disisleri-abd-dunyada-catismalari-alevlendirerek-kayiplarini-telafi-ediyor-1077296285.html

Rusya Dışişleri: ABD, dünyada çatışmaları alevlendirerek kayıplarını telafi ediyor

Rusya Dışişleri: ABD, dünyada çatışmaları alevlendirerek kayıplarını telafi ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin yaptırımlarla kendi ekonomisinin büyümesini yavaşlattığını ve ekonomik kayıplarını dünyada... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T16:40+0300

2023-11-11T16:40+0300

2023-11-11T16:40+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala’nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlar uygulayarak küresel ekonomiyi kısıtlamaya devam etmesi halinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5 oranında küçülebileceği yönündeki açıklamasını yorumladı.Zaharova, “ABD, kayıplarını dünya çapındaki askeri saldırganlıkla, çatışmaları kışkırtarak ve (zannettikleri gibi) kontrollü kaos stratejisi kullanarak telafi ediyor” ifadelerini kullandı.Moskova'nın defalarca dünya toplumunun dikkatini yaptırımların küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı rolüne çektiğini de ekleyen Zaharova, ayrıca Amerikalıların ‘ağır sanayi potansiyelindeki gerçek düşüş de dahil olmak üzere kendi ekonomik göstergelerinin büyümesini yavaşlattıklarını’ hatırlattı.Sözcü, ancak ABD'li politikacıların Amerikan ekonomisine yönelik olumsuz sonuçlardan pek te endişe duymadıklarını, ‘zira başlıca rakipleri olan Avrupalıların daha da fazla acı çektiklerini fakat mevcut koşullarda Washington'a itiraz edemediklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/zaharova-rusyanin-kuzey-kore-ile-askeri-isbirligi-yaptigi-suclamalari-temelsiz-1077292090.html

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