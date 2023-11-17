https://sputniknews.com.tr/20231117/motorin-fiyatlarina-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1077482480.html

Motorin fiyatlarına zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, 17 Kasım benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları Sputnik'in... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T07:41+0300

2023-11-17T07:41+0300

2023-11-17T07:41+0300

ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

mazot

mazot

lpg

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072065284_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d501e279279ebcf371ecc4cd3457f02d.jpg

Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİİSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARIİZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, motorin 17 kasım fiyat, 17 kasım benzin fiyatı, 17 kasım motorin fiyatı, 17 kasım mazot fiyatı, mazot fiyatı