https://sputniknews.com.tr/20231117/motorin-fiyatlarina-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1077482480.html
Motorin fiyatlarına zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Motorin fiyatlarına zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, 17 Kasım benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları Sputnik'in... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T07:41+0300
2023-11-17T07:41+0300
2023-11-17T07:41+0300
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Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİİSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARIİZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
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Motorin fiyatlarına zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, 17 Kasım benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları Sputnik'in derlemesinde..
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.48 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.52 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.14 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.66 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.28 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.31 TL