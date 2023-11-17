https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-ucanin-vasiyeti-ortaya-cikti-1077484817.html
Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı
Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fenalaşan ve geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T09:28+0300
2023-11-17T09:28+0300
2023-11-17T09:28+0300
türkiye
metin uca
ölüm
vasiyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103779/06/1037790631_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_9a7e23c75e06a15036ebdaeaaed9c154.jpg
Geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaşmıştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi. Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söylemişti. Vefat haberi gece saatlerinde geldi. Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.'Güzel öleceğimi düşünüyorum'Geçen yıl Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Metin Uca hem sevdiği 3 kadını kaybetmiş olmasını, hem de ilişkilerinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmiş:'Küllerim İstanbul Boğazı'na serpilsin'İyileşmesi beklenirken ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca vasiyetini de şöyle açıklamıştı:
https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-uca-hayatini-kaybetti-1077481070.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103779/06/1037790631_84:0:916:624_1920x0_80_0_0_22236314eb4100aab74a94c29412394b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metin uca öldü mü,metin uca neden öldü,metin uca vasiyet
metin uca öldü mü,metin uca neden öldü,metin uca vasiyet
Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fenalaşan ve geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı.
Geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaşmıştı.
Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi. Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söylemişti.
Vefat haberi gece saatlerinde geldi. Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.
'Güzel öleceğimi düşünüyorum'
Geçen yıl Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Metin Uca hem sevdiği 3 kadını kaybetmiş olmasını, hem de ilişkilerinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmiş:
"60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum."
'Küllerim İstanbul Boğazı'na serpilsin'
İyileşmesi beklenirken ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca vasiyetini de şöyle açıklamıştı:
"Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum."