https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-uca-hayatini-kaybetti-1077481070.html
Metin Uca hayatını kaybetti
Metin Uca hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T02:14+0300
2023-11-17T02:14+0300
2023-11-17T02:43+0300
metin uca
türkiye
sanatçı
ölüm
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Yoğun bakımda tedavisi süren tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti. Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, x platformu üzerinden "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadeleriyle duyurdu.Metin Uca,Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye gittiği ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaşmıştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edilmişti.Metin Uca kimdir?Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca,13 Kasım 1961, İstanbul'da doğdu.Babası Hakkârili annesi Söğüt, Bilecikli olan Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri aldı.1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başlayan ve 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, 3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/metin-ucanin-menajerinden-aciklama-kritik-24-saati-atlatmayi-bekliyoruz-1077123696.html
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metin uca kimdir? metin uca öldü mü? metin uca neden hayatını kaybetti? sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti? metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir? metin uca kaç yaşında ve hastalığı neydi? metin uca kürt mü?
metin uca kimdir? metin uca öldü mü? metin uca neden hayatını kaybetti? sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti? metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir? metin uca kaç yaşında ve hastalığı neydi? metin uca kürt mü?
Metin Uca hayatını kaybetti
02:14 17.11.2023 (güncellendi: 02:43 17.11.2023)
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavisi süren tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, x platformu üzerinden "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadeleriyle duyurdu.
Metin Uca,Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye gittiği ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaşmıştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edilmişti.
Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca,13 Kasım 1961, İstanbul'da doğdu.
Babası Hakkârili annesi Söğüt, Bilecikli olan Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri aldı.
1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başlayan ve 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.
Uca, 3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.