https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-ucanin-cenazesi-adli-tip-kurumu-morguna-kaldirildi-1077481541.html
Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı
Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı
Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T06:44+0300
2023-11-17T06:44+0300
2023-11-17T06:44+0300
yaşam
metin uca
ölüm
cenaze
cenaze töreni
adli tıp kurumu
istanbul adli tıp kurumu
otopsi
entübe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103687/98/1036879892_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_73dfe07bc1973748c1e4182800abc0e0.jpg
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-uca-hayatini-kaybetti-1077481070.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103687/98/1036879892_84:0:1151:800_1920x0_80_0_0_c417887393d8c1b27686d3136012adfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metin uca kimdir. metin uca öldü mü. metin uca neden hayatını kaybetti, sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti, metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir, metin uca kaç yaşında, metin uca hastalığı neydi, metin uca yı kaybettik, metin uca eşi, metin uca öldü mü, metin uca son dakika, metin uca kaza, metin uca son dakika, metin uca kimdir, passaparola programı, metin uca cenazesi
metin uca kimdir. metin uca öldü mü. metin uca neden hayatını kaybetti, sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti, metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir, metin uca kaç yaşında, metin uca hastalığı neydi, metin uca yı kaybettik, metin uca eşi, metin uca öldü mü, metin uca son dakika, metin uca kaza, metin uca son dakika, metin uca kimdir, passaparola programı, metin uca cenazesi
Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı
Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.