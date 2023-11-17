Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-ucanin-cenazesi-adli-tip-kurumu-morguna-kaldirildi-1077481541.html
Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı
Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı
Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T06:44+0300
2023-11-17T06:44+0300
yaşam
metin uca
ölüm
cenaze
cenaze töreni
adli tıp kurumu
istanbul adli tıp kurumu
otopsi
entübe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103687/98/1036879892_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_73dfe07bc1973748c1e4182800abc0e0.jpg
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-uca-hayatini-kaybetti-1077481070.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103687/98/1036879892_84:0:1151:800_1920x0_80_0_0_c417887393d8c1b27686d3136012adfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metin uca kimdir. metin uca öldü mü. metin uca neden hayatını kaybetti, sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti, metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir, metin uca kaç yaşında, metin uca hastalığı neydi, metin uca yı kaybettik, metin uca eşi, metin uca öldü mü, metin uca son dakika, metin uca kaza, metin uca son dakika, metin uca kimdir, passaparola programı, metin uca cenazesi
metin uca kimdir. metin uca öldü mü. metin uca neden hayatını kaybetti, sunucu metin uca kaç yaşında hayatını kaybetti, metin uca'nın ölüm nedeni, metin uca vefat mı etti, son durumu nedir, metin uca kaç yaşında, metin uca hastalığı neydi, metin uca yı kaybettik, metin uca eşi, metin uca öldü mü, metin uca son dakika, metin uca kaza, metin uca son dakika, metin uca kimdir, passaparola programı, metin uca cenazesi

Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

06:44 17.11.2023
© AA / Halis Akyıldız17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi
17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Halis Akyıldız
Abone ol
Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
Metin Uca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
TÜRKİYE
Metin Uca hayatını kaybetti
02:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала