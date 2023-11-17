https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-ucanin-cenazesi-adli-tip-kurumu-morguna-kaldirildi-1077481541.html

Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Metin Uca’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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2023-11-17T06:44+0300

2023-11-17T06:44+0300

yaşam

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otopsi

entübe

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/metin-uca-hayatini-kaybetti-1077481070.html

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