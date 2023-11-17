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İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de, bir binanın giriş katında meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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patlama, küçükçekmece
patlama, küçükçekmece

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

15:46 17.11.2023 (güncellendi: 15:57 17.11.2023)
© AA / Alper KorkmazKüçükçekmece'de bir binada patlama
Küçükçekmece'de bir binada patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Alper Korkmaz
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir binanın giriş katında meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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1 Kasım, 08:56
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