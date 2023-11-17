https://sputniknews.com.tr/20231117/kucukcekmecede-bir-binada-patlama-1077503208.html

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir binanın giriş katında meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T15:46+0300

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türkiye

patlama

küçükçekmece

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/dogalgazda-kasim-ayi-tarifesi-belli-oldu-1076948603.html

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patlama, küçükçekmece