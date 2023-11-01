https://sputniknews.com.tr/20231101/dogalgazda-kasim-ayi-tarifesi-belli-oldu-1076948603.html
Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu
Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T08:56+0300
2023-11-01T08:56+0300
2023-11-01T08:56+0300
ekonomi
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
tarife
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/merkez-bankasi-karari-sonrasi-degisiyor-mevduat-faizlerindeki-en-baskin-oran-1076948376.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, tarife
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, tarife
Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.