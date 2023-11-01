https://sputniknews.com.tr/20231101/dogalgazda-kasim-ayi-tarifesi-belli-oldu-1076948603.html

Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T08:56+0300

2023-11-01T08:56+0300

2023-11-01T08:56+0300

ekonomi

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

tarife

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, tarife