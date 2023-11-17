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İsveç'te PKK yanlılarından provokasyon: Belediye binasına örgüt bayrağı astılar
İsveç'te PKK yanlılarından provokasyon: Belediye binasına örgüt bayrağı astılar
İsveç'te PKK yandaşları, Göteborg kentinde eylemler gerçekleştirdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yanlıları, Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt bayraklarını çekti. Provokasyon görüntüleri, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/isvec-cetelerle-bas-edemiyor-bir-saat-icinde-4-patlama-oldu-1075093974.html
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İsveç'te PKK yanlılarından provokasyon: Belediye binasına örgüt bayrağı astılar

13:04 17.11.2023 (güncellendi: 13:19 17.11.2023)
© AAİsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA
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İsveç'te PKK yandaşları, Göteborg kentinde eylemler gerçekleştirdi.
İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yanlıları, Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt bayraklarını çekti. Provokasyon görüntüleri, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.
İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
İsveç polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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