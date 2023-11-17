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Irak’taki Şii milisler, bir ABD üssüne daha saldırı düzenlediklerini duyurdu
Irak’taki Şii milisler, bir ABD üssüne daha saldırı düzenlediklerini duyurdu
Irak’ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri danışmanlarının bulunduğu Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne saldırı düzenledi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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'Irak İslami Direnişi' isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, 'Gazze’deki saldırılara yanıt olarak', Irak’ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü’ne iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Söz konusu milis grup, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse de saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
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abd, şii, şii milisler, militan, irak, irak işgali, abd ordusu, abd üssü
abd, şii, şii milisler, militan, irak, irak işgali, abd ordusu, abd üssü

Irak’taki Şii milisler, bir ABD üssüne daha saldırı düzenlediklerini duyurdu

13:54 17.11.2023
© AAIraklı Şii lider Sadr'a bağlı silahlı güçler, Irak güvenlik güçlerine roket ve havanlarla saldırırken görüntülendi.
Iraklı Şii lider Sadr'a bağlı silahlı güçler, Irak güvenlik güçlerine roket ve havanlarla saldırırken görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA
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Irak’ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri danışmanlarının bulunduğu Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü’ne saldırı düzenledi.
'Irak İslami Direnişi' isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, 'Gazze’deki saldırılara yanıt olarak', Irak’ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü’ne iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu milis grup, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse de saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
ABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
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