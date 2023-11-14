https://sputniknews.com.tr/20231114/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1077398850.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T19:49+0300
2023-11-14T19:49+0300
2023-11-14T20:01+0300
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Sputnik muhabi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalındaki Koniko gaz sahasındaki ABD üssünün 7 roketle hedef alındığını aktardı. Saldırının ardından patlama seslerinin geldiği, ABD güçlerinin bölgede alarma geçtiği belirtildi.ABD savaş uçaklarının bölge üzerinde yoğun keşif uçuşlarına başladığı kaydedildi.ABD'nin Suriye'de kaç üssü var?Suriye'de ABD güçlerine ait 24'ü üs olmak üzere 28 merkez bulunuyor. Çoğunlukla petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu bölgelerde bulunan ABD üslere, geçen aydan itibaren İsrail-Filistin gerilimin ardından günlük saldırılara maruz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231113/suriyedeki-abd-uslerine-saldirilar-suruyor-1077334698.html
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abd'nin suriye'de kaç üssü var?
abd'nin suriye'de kaç üssü var?
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
19:49 14.11.2023 (güncellendi: 20:01 14.11.2023)
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi
Sputnik muhabi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalındaki Koniko gaz sahasındaki ABD üssünün 7 roketle hedef alındığını aktardı.
Saldırının ardından patlama seslerinin geldiği, ABD güçlerinin bölgede alarma geçtiği belirtildi.
ABD savaş uçaklarının bölge üzerinde yoğun keşif uçuşlarına başladığı kaydedildi.
ABD'nin Suriye'de kaç üssü var?
Suriye'de ABD güçlerine ait 24'ü üs olmak üzere 28 merkez bulunuyor. Çoğunlukla petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu bölgelerde bulunan ABD üslere, geçen aydan itibaren İsrail-Filistin gerilimin ardından günlük saldırılara maruz kalıyor.