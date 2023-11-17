https://sputniknews.com.tr/20231117/haluk-bilginer-koronaviruse-yakalandi-1077500448.html
Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı
Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı
‘Kel Şarkıcı’ oyunuyla Zuhal Olcay ile 19 yıl sonra bir araya gelen Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:37+0300
2023-11-17T14:37+0300
2023-11-17T14:37+0300
yaşam
haluk bilginer
koronavirüs
tiyatro
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Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay’ın ‘Kel Şarkıcı’ oyunu yine ertelendi. Haluk Bilginer’in koronavirüse yakalandığı, usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.Maria filminden dolayı da ertelenmiştiHaluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti. Bu süreçte Bilginer, Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokumuştu.Posta’da yer alan habere göre; oyun sonunda sahnelenmeye başladı ancak Bilginer yoğun temposundan dolayı güçsüz düşüp COVID-19’a yakalandı. Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri yine ertelendi.Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
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haluk bilginer, koronavirüs, tiyatro
haluk bilginer, koronavirüs, tiyatro
Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı
‘Kel Şarkıcı’ oyunuyla Zuhal Olcay ile 19 yıl sonra bir araya gelen Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay’ın ‘Kel Şarkıcı’ oyunu yine ertelendi. Haluk Bilginer’in koronavirüse yakalandığı, usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Maria filminden dolayı da ertelenmişti
Haluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti. Bu süreçte Bilginer, Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokumuştu.
Posta’da yer alan habere göre; oyun sonunda sahnelenmeye başladı ancak Bilginer yoğun temposundan dolayı güçsüz düşüp COVID-19’a yakalandı. Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri yine ertelendi.
Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.