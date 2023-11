CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti lideri Akşener'le görüşme açıklaması

https://sputniknews.com.tr/20231117/chp-genel-baskani-ozelden-iyi-parti-lideri-aksenerle-gorusme-aciklamasi-1077511761.html

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüşmeye ilişkin "Önümüzdeki günlerde ben arzu ederim, sayın Genel Başkan da arzu ederse, gerekli... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazır olduğunu belirtti.Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (DİSK) düzenlenen "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" eylemi kapsamında sendika üyeleriyle Sıhhiye'den Ulus'a yürüdü, burada Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasına katıldı.Eylemin ardından CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Özel, TBMM'den beklentinin "Can Atalay'ın salıverilmemesine ilişkin garabetin ortadan kaldırması ve Gezi Parkı davası hükümlüleriyle ilgili doğru ve demokratik adımları atması" olduğunu söyleyen Özel, "Numan Bey muhalefetin endişe ettiğini yapmayacak ama hukukun gereğini yapacak mı onu önümüzdeki günler gösterecek" dedi.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası hükümlüsü Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Gezi'den terör örgütü çıkaran bu iktidarın yargısı Hrant Dink cinayetinde terör görmemiştir. Eğer terörden tutuklansaydı bir kere indirimden yararlanmayacaktı" diye konuştu.Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Samast hakkında "iyi hal" kararı veren komisyonun raporunu açıklamasını talep etti.Özgür Özel, bir gazeteci tarafından kaleme alınan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulması tavsiyesinde bulunduğu" yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, adı geçen gazetecinin kurultay sürecinde ve sonrasında söylediklerinin hepsinin yanlış çıktığını belirtti.Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimine verdiği önemi görüşmelerinde dile getirdiğini aktaran Özel, "Sayın Genel Başkanımız partinin başarılı olması gerektiğini söylemiştir, benim başarıma katkı sağlayacağını söylemiştir, partinin birlik ve beraberliğine vurgu yapmıştır. Sayın Genel Başkan'ın bu söylediklerini, ikimiz arasındaki bu görüşmeyi kimden duymuş da böyle çarpıtmıştır gerçekten şaşırmamanın imkanı yok" ifadelerini kullandı.'Akşener'le görüşmeye her zaman hazırım'CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmayacakları sorusu üzerine, Akşener'le geçmişe dayanan iyi bir hukuklarının olduğunu, kurultayı kazandıktan sonra da ilk kutlama mesajını paylaşanlar arasında Akşener'in bulunduğunu söyledi.Hem kendisinin hem Akşener'in bu konuda pozitif olduğunu kaydeden Özel, "Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim, sayın Genel Başkan da arzu eder, gerekli görürse bir araya geliriz. Akşener'le Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonraki süreçte böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız. Bundan Türkiye faydalanır" diye konuştu.'Yerel seçimde mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz'Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurmanın gündemde olup olmadığı sorulan Özel, "Yerel seçimlere girmekte olan bütün siyasi partilerle görüşmek isteriz" dedi.Özel, yerelde bazı ittifaklar yapabileceklerini ancak her bölgede aday çıkarmak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

